Una brutta storia con un lieto fine, è quella che, lo scorso 9 gennaio, ha visto come protagonista un anziano cittadino di 87 anni, residente ad Alessandria, nella frazione di San Giuliano Vecchio.

In quella mattinata, infatti, il signore si trovava all’interno di un bar, quando gli si avvicinava quella che era poco più di una bambina, chiedendogli un aiuto per avere qualcosa da mangiare. Di fronte alla generosità dell’uomo, la ragazzina andava a chiamare un’amica, più grande e anch’essa bisognosa di aiuto.

Una volta ricevuto il cibo ed essere uscite apparentemente per consumarlo al di fuori del bar, l’anziano signore apprendeva però con dispiacere che le due lo avevano gettato a terra, e nuovamente gli si avvicinavano chiedendo alcune monete. Nuovamente intenerito, il signore donava loro un po’ di denaro. Con il pretesto di ringraziarlo, tuttavia, le due malfattrici lo abbracciavano e nel contempo gli sfilavano dalla tasca il portafoglio, all’interno del quale vi erano circa 2000 euro in contanti, per poi darsi alla fuga. L’anziano se ne accorgeva immediatamente, così come alcuni avventori che, avvisata la Polizia di Stato, si lanciavano all’inseguimento delle due ladre; poco dopo le stesse venivano fermate dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Alessandria.

Le ragazze erano entrambe già note ai poliziotti in quanto autrici di diversi furti avvenuti nel capoluogo, sempre in concorso tra loro.

La più piccola delle ladre, di dodici anni, veniva affidata ai servizi sociali in quanto non imputabile per il reato commesso. L’altra, sedicenne, veniva invece tratta in arresto e accompagnata al C.P.A. di Torino; dopo la convalida dell’arresto veniva associata presso una comunità.

Il tempestivo intervento dei poliziotti consentiva tra l’altro di recuperare e restituire all’avente diritto l’intera somma di denaro rubata.