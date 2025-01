Da lunedì il nuotatore Tortonese Federico Miot sta gareggiando nel Campionato Mondiale di acque gelide a Molveno. Si tratta della prima edizione del Campionato Mondiale di questa particolare specialità che svolge in Italia, la sesta in assoluto. Sono presenti 780 atleti a rappresentare tutto il mondo.

Le gare si svolgono nella piscina olimpionica di Molveno all’aperto. A questa rassegna partecipa anche il finalista delle Olimpiadi di Parigi nei 200 dorso Keaton Jones.

Federico si cimenterà nei 100 Dorso e 500 stile i 1000 stile 200 misti 100 delfino i 50 delfino, inoltre come presidente dell’associazione italiana è membro della staffetta vip con gli altri presidenti: staffetta goliardica ovviamente.

L’acqua nella piscina in questi giorni è 1.3 gradi e alle gare sono presenti gli osservatori del Cio il Comitato Olimpico in quanto si spera che già entro il 2030 con le prossime Olimpiadi invernali in Francia a Chamonix, questo sport venga riconosciuto disciplina olimpica.