Si è riunita per la prima volta ieri, giovedì 16 gennaio, la Consulta Comunale per le Pari Opportunità e la Non Discriminazione: questo nuovo organismo consultivo ha come finalità quella di operare “per rimuovere gli ostacoli, che di fatto, costituiscono discriminazioni, dirette o indirette, fondate sul genere, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, l’origine etnica o sociale, la lingua, le convinzioni personali, le caratteristiche fisiche e le forme di disabilità”.

Della Consulta fanno parte di diritto l’Assessore alle Pari Opportunità (Giordana Tramarin), due Consiglieri Comunali (Marzia Damiani e Lisa Franzosi), un rappresentante dell’Asl Al (Claudia Deagatone) e uno del CISA (Elisabetta Cogo); inoltre i rappresentanti di associazioni che operano nell’ambito della promozione delle pari opportunità che hanno aderito all’avviso pubblicato dal Comune di Tortona nelle scorse settimane: Daniela Prisecaru (Associazione Dor de Plai), Marcella Graziano (Lions Club Tortona Castello), Francesca Artana (Fondazione Nala), Silvia Malaspina (CIF Centro Italiano Femminile), Cristina Pirulli (AID Associazione Italiana Dislessia), Livio Massavelli (Palestra Aperta), Franco Fedele (Ass. Enrico Cucchi), Elisabetta Testa (Croce Rossa Italiana Comitato di Tortona), Marica Rescia (Ass. Donne Insieme), Maria Paola Arzani (Ass. Paolo Perduca), Elena Valvecchia (Rotary Club Tortona), Marina Ranaldo (ASD Dertona Calcio Giovanile Femminile).

Durante la seduta è stata eletta presidente Elena Valvecchia, vice Marina Ranaldo, mentre Cristina Pirulli è stata scelta come segretaria.