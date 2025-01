L’attività alla SOMS Novi Ligure nella sede di Via Cavanna 12 riprende lunedì 13 gennaio alle 20.45 col primo appuntamento di SOLIDLive!

Di scena il duo composto da Serafina CARPARI alla voce e Franco RUSSO al pianoforte

Serafina Carpari e Franco Russo propongono un vasto repertorio internazionale che spazia dalla tradizione jazzistica afro-americana, da Gershwin a Monk, alla canzone italiana

d’autore con arrangiamenti personali. Ogni loro performance è unica per gusto musicale, grande interplay, raffinatezza ed improvvisazione.

Serafina Carpari, novese ben nota in città, è figlia d’arte. La madre (cantante lirica) le trasmette i primi insegnamenti sull’uso della voce e la sensibilità musicale. Prosegue la formazione sotto la guida di maestri di canto, di vocalità e improvvisazione jazz. Tra gli altri Ha studiato jazz con l’importante pianista statunitense Mal Waldron.

Si è specializzata per tre anni in “Artiterapie : immaginario e percorsi di cura” come “Operatore della rieducazione con la musica e linguaggi non verbali” ottenendo la specializzazione in arti e musicoterapia.

Vocalist completa, spazia dalla musica italiana d’autore, al jazz/fusion.

Il concerto di questa sera la vede in duo con il pianista Franco Russo musicista con

il quale vanta una consolidata collaborazione.

Franco Russo è pianista e compositore. Ha collaborato e collabora

attualmente con numerosi musicisti di fama e non solo. Ha pubblicato diversi Cd, tutti

acquistabili sulle maggiori piattaforme on line. “So Behind the Times “.in duo piano

e voce , edito da Videoradio. “Nuvole e caffe’ “in duo sassofono e pianoforte, edito

da Ultrasound records, ed ancora quattro compilation a suo nome che includono

diverse composizioni originali : “ Piano Notes “(compilation di brani originali

improvvisati ), “ Lapsus”, Dancing Bossa “, “Old Devil Moon “, ed i singoli “ How

Deep Is the Ocean “, “Magic Star “ , “Too Late Now”, e il brano “Straordinariamente“ in coppia con la cantante Serafina Carpari con la quale collabora

attualmente, soprattutto in occasione di concerti dal vivo.

Anche nel 2025 l’ingresso ai concerti di SOLID Live! è libero, con tessera SOMS Novi e prenotazione indicando nomi dei prenotati e un numero di cellulare alla mail somsnovi@hotmail.com

Altre importanti attività partiranno nel mese di gennaio:

Sempre il 13 gennaio alle 16.00 ci sarà la PRESENTAZIONE del

CORSO professionale DI FORMAZIONE BARMAN (Primo Livello)

della Federazione Italiana Barman

prosegue la collaborazione SOMS con la Federazione Italiana Barman e il responsabile della FIB Academy regionale del Piemonte Christopher ROVELLA

info e iscrizioni: 3408659132 e 3298271576 – mail christopherrovella@fib.cc

e ancora:

Davide FABBROCINO presenta un nuovissimo

CORSO BASE DI COMICITA’,

Scrittura e Messa in Scena di Cabaret, Stand Up Comedy e Improvvisazione.

10 incontri il martedi sera dalle 21 a partire da Gennaio

Per informazioni cell. 3282795782