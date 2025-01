Tra i vari interventi avviati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona presieduta da Pier Luigi Rognoni c’è un settore particolare che sta molto a cuore i componenti della Fondazione ed è quello del Sociale dove la Fondazione opera in diversi campi impegnando molte risorse.

Gli ultimi contributi stanzianti nelle scorse settimane riguardano:

130.000 euro per la realizzazione del progetto Mensa Solidale Caritas di Tortona “Carlo Boggio Sola” (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore sviluppo locale – iniziative a carattere annuale – programma 2.1. “La tenuta del tessuto sociale”);

20.000 euro per la realizzazione del progetto “A casa con voi” mirato ad offrire un sostegno concreto alle famiglie del territorio nelle quali un componente affetto da demenza o da una patologia assimilabile è assistito a domicilio (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”);

12.000 euro a favore dell’Associazione di Volontariato Matteo 25 Onlus di Tortona quale contributo a sostegno delle spese di gestione del dormitorio per senza fissa dimora, presso l’ex Stazione autolinea di Tortona, gestito da volontari, durante il periodo invernale (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore sviluppo locale – iniziative a carattere annuale – programma 2.1. “Contrasto al disagio sociale ed alle nuove forme di povertà”);

6.000 euro a favore dell’Exago Le Voci dell’Autismo Associazione Onlus di Paderna (Al) quale contributo per la realizzazione del progetto “Aut-onomia: percorsi di autonomia per persone autistiche” per il sostegno alle persone autistiche appartenenti alla fascia tardo adolescenziale e adulta, per contrastare l’isolamento sociale, creando una rete di supporto al “Dopo di noi”, tramite la stimolazione cognitiva per potenziare le abilità logiche e cognitive indispensabili per lo svolgimento delle attività quotidiane, il supporto all’autonomia alle abilità necessarie alla conduzione della vita in ambito domestico e il potenziamento del laboratorio di comunicazione per persone autistiche verbali seguito da uno psicologo (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore volontariato, filantropia e beneficenza – interventi di minore rilevanza);