In seguito alla notizia della liberazione e del rientro in Italia di Cecilia Sala, il Sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Battista Filiberti hanno espresso la loro soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda e solidarietà alla giornalista e alla sua famiglia.

“È con sincero sollievo che apprendiamo la notizia della liberazione e del rientro in Italia di Cecilia Sala: professionista affermata e riconosciuta che ha subito un trattamento ingiusto e immeritato.

Ci felicitiamo per la positiva conclusione di una vicenda che ha toccato tutto il Paese e noi, come Suoi concittadini, abbiamo vissuto in modo particolarmente intenso mantenendo, però, quel necessario riserbo che si deve in queste situazioni e che anche sua madre, la nostra concittadina Elisabetta Vernone, aveva richiesto pubblicamente”.