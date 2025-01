Alessandria si prepara a vivere l’80° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz (avvenuta esattamente il 27.01.1945) con l’edizione 2025 del “Giorno della Memoria”.

La comunità alessandrina ha sempre manifestato una particolare sensibilità nel compartecipare ad una commemorazione degna di questo nome, considerando tra l’altro come sia stata formalmente proprio una legge di

25 anni fa (la Legge n. 211/2000) ad istituire la solennità civile del “Giorno della Memoria”.

Si tratta di una norma approvata con la precisa finalità di ricordare le vittime della Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte nonché coloro che — pur operando in campi e schieramenti diversi — si sono opposti al progetto di sterminio nazi-fascista e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati durante gli anni tristi della dittatura e del secondo conflitto mondiale. Oltre agli ebrei — è fondamentale sottolinearlo — furono vittime della follia nazi-fascista anche le popolazioni slave delle regioni occupate nell’Europa orientale e nei Balcani, i neri europei, i prigionieri di guerra sovietici, gli oppositori politici, i massoni, i religiosi cristiani, le minoranze etniche come rom, sinti e jenisch, i gruppi religiosi come i Testimoni di Geova e i Pentecostali, gli omosessuali e le persone con disabilità mentali o fisiche.

Lo svolgimento dell’anniverario di lunedì 27 gennaio consentirà anche agli studenti – grazie al diretto coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte-Ufficio IV-Ambito Territoriale di Alessandria Asti nonché delle Scuole alessandrine – di partecipare, insieme ai rappresentanti istituzionali e alla cittadinanza, alla declinazione dei diversi momenti in cui è articolato ad Alessandria il “Giorno della Memoria” 2025.

Gli eventi sia commemorativi che di approfondimento dell’edizione di quest’anno sono complessivamente promossi da Amministrazione Comunale di Alessandria, Amministrazione Provinciale di Alessandria, Comunità Ebraica di Torino-Sezione di Alessandria, Ministero dell’Istruzione e del Merito-Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte-Ufficio IV-Ambito Territoriale di Alessandria Asti, Consulta Provinciale Studenti Alessandria, Consulta Comunale Giovanile di Alessandria, ISRAL-Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”, Associazione Memoria della Benedicta, ANPI-Associazione Nazionale Partigiani d’Italia-Sezione Provinciale Alessandria, Alexala, Gruppo AMAG, Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, ASM Costruire Insieme, Compagnia Teatrale Coltelleria Einstein, Forza e Coraggio Alessandria, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Istituto Nazionale del Nastro Azzurro.

Di seguito il programma dettagliato degli eventi commemorativi e delle iniziative di approfondimento del “Giorno della Memoria”, così come declinati per l’edizione 2025 ad Alessandria.

lunedì 27 gennaio

Commemorazione istituzionale

ore 09.15: Piazzetta della Lega

Le delegazioni degli studenti delle Scuole cittadine insieme ai Rappresentanti Istituzionali e alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma si riuniscono in Piazzetta della Lega

 Saluto delle Autorità

 Lettura dei nomi dei deportati ebrei alessandrini morti nei campi di sterminio

 Deposizione di una corona d’alloro davanti alla Sinagoga di via Milano

A seguire, corteo di trasferimento al Carro della Memoria

ore 10.15: Piazzale Deportati Ebrei – Carro della Memoria (area compresa tra via Scassi e piazzale Berlinguer)

 Accensione del Braciere della Memoria

 Deposizione di una corona d’alloro

 Riflessioni sul Giorno della Memoria a cura della Consulta Provinciale degli Studenti di Alessandria e della Consulta Comunale Giovanile di Alessandria

ore 11.15: Piazza Mafalda di Savoia – Monumento alla Principessa morta a Buchenwald il 28 agosto 1944

Commemorazione delle vittime femminili della deportazione nazifascista

 Deposizione della corona d’alloro e intervento da parte delle Autorità

ore 12.00: Stadio Comunale G. Moccagatta (ingresso da via Bellini) – Targa in memoria di Árpád Weisz

 Deposizione di un mazzo di fiori presso la targa in memoria di Á. Weisz (calciatore e allenatore anche della

Alessandria Calcio, morto ad Auschwitz il 31 gennaio 1944) e intervento da parte delle Autorità

Iniziative di approfondimento sul “Giorno della Memoria” 2025

27 gennaio

 Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, piazza Vittorio Veneto 1

Proposta di testi e letture selezionate e aggiornate con le novità editoriali sul tema del Giorno della Memoria

La fruizione al pubblico di questa specifica proposta della Biblioteca Civica viene offerta fino al 7 febbraio nei seguenti consueti giorni e orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle 13; martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 18.

Iniziativa a cura della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” in collaborazione con ASM Costruire Insieme.

 Teatro San Francesco, via San Francesco d’Assisi 15

ore 21.00: “Polvere Umana”, azione teatrale liberamente ispirata a “Se questo è un uomo” di Primo Levi

Spettacolo a cura della Compagnia Coltelleria Einstein. Al termine, è previsto l’intervento del prof. Giovanni Tesio, uno dei maggiori studiosi di Primo Levi.

Evento nell’ambito della Rassegna Teatrale 2024/2025 a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Info e biglietteria: Teatro San Francesco – 339 3584518 o sul sito www.teatrostregatti.it

 dal 27 gennaio in poi – Approfondimenti tematici a cura dell’Associazione “Memoria della Benedicta”

su www.benedicta.org e www.facebook.com/a.m.benedicta

Basandosi sulla documentazione in particolare del Fondo “Demenech” conservato presso ISRAL, pubblicazione di documenti, immagini e filmati relativi al rastrellamento della “Settimana Santa del 1944” alla Benedicta, che ebbe esito nella deportazione verso il Campo di Concentramento di Mauthausen e dei suoi sottocampi di 188 partigiani rastrellati. Di una parte di questi – 153 dei quali morirono nei luoghi di deportazione, andandosi ad aggiungere ai 154 rastrellati e immediatamente passati per le armi nei giorni della rappresaglia (5-10 aprile 1944) – vengono pubblicati i primi elementi di profilo biografico, uniti ove possibile alla pubblicazione di alcune fotografie per cercare di restituire “un volto” ai protagonisti di quella tragica storia che, pur nelle evidenti differenze, accosta l’esperienza umana delle vittime del rastrellamento a quella dei deportati della Shoah. La presentazione del materiale viene accompagnata da due interventi video-registrati: del Presidente dell’Associazione “Memoria della Benedicta”, Daniele Borioli, e di Cesare Manganelli, di ISRAL: uno dei massimi studiosi della storia della deportazione in Piemonte.

30 gennaio

 Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, piazza Vittorio Veneto 1

ore 16.30: “Raccontare la Shoah ai ragazzi”. Raffaella Romagnolo discute del suo libro “In fondo al buio”

L’incontro è aperto alla cittadinanza ed è anche un momento di formazione per gli insegnanti, cui verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’ultimo libro di Raffaella Romagnolo (Pelledoca Editore, 2024), destinato alle ragazze e ai ragazzi sino ai 14 anni di età, racconta la storia di fuga e di salvezza di un ragazzo, Emanuele, ed è ispirata ad una storia vera scoperta dalla scrittrice durante le ricerche per “Aggiustare l’Universo”, il suo romanzo finalista al premio Strega.

Evento in sinergia tra ISRAL e Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria.

durante il mese di febbraio 2025

 Carro della Memoria, Piazzale Deportati Ebrei

Si segnala inoltre che – su prenotazione, inviando una mail all’indirizzo didattica@isral.it – durante il mese di febbraio, in orario mattutino, sarà possibile visitare il Carro della Memoria. La visita sarà condotta da Silvia Falcione e Alberto Vardaro, Operatori volontari del Servizio Civile Universale presso l’ISRAL.