Prosegue con successo il Festival di Musica Barocca, la rassegna organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che celebra il fascino del barocco con interpreti di fama internazionale. Questa settimana il pubblico potrà assistere a due straordinari concerti.

Il primo oggi, 22 gennaio alle 18.00 al Teatro dell’Opera del Casinò. Un appuntamento inserito nel programma di celebrazioni per San Sebastiano storico protettore dei vigili urbani, la polizia municipale.

Un viaggio musicale che attraversa capolavori di Giuseppe Baldassarre Sammartini, Giuseppe Antonio Brescianello, Giuseppe Torelli e Georg Philipp Telemann, quattro grandi protagonisti del barocco europeo.

Il solista ospite sarà il talentuoso trombettista Antonio Fiorenza, giovane promessa centuripina che nel 2023, a soli 18 anni, ha conseguito con lode il diploma e la laurea di primo livello in tromba presso il Conservatorio “V. Bellini” di Catania.

La tromba, strumento ancora “sperimentale” nei primi del Settecento, trovò grande espressione in compositori come Torelli e Telemann. In programma, brani di rara bellezza come il Concerto “Estienne Roger” di Torelli e il Concerto in Re maggiore TWV 51:D7 di Telemann, dove la tromba dialoga con gli archi in una dinamica che esalta virtuosismo e melodia.

Dirigerà questo imperdibile concerto il M° Amâncio Cabral.

Il secondo concerto della settimana, che si terrà sabato 25 gennaio alle 18.00 presso la Chiesa Luterana, vedrà protagonista il trombone, uno strumento dal grande fascino, grazie al solista ospite Giulio Clementi e alla direzione del M° Christopher Muscat.

In programma un repertorio che esplora il barocco italiano e tedesco, con brani di Tommaso Albinoni, Georg Christoph Wagenseil e Johann Friedrich Fasch. Un’opera di particolare fascino per il pubblico sarà il Concerto in Mi bemolle maggiore di Wagenseil, considerato il primo concerto solista per trombone mai composto, e la Sinfonia in Sol minore Si7 di Albinoni, celebre per il suo stile lirico e le melodie simili alla voce umana.

A chiudere la serata, Johann Friedrich Fasch, compositore innovativo che unisce il rigore tedesco e l’espressività italiana, in una sintesi che prefigura il classicismo.

I biglietti per i concerti del Festival di Musica Barocca, al costo di 5 euro ciascuno, sono disponibili presso l’Infopoint davanti al Cinema Centrale di Sanremo ogni martedì dalle 10.00 alle 12.30 fino al 4 febbraio 2025, on-line sul sito www.sinfonicasanremo.it o direttamente alla cassa del Teatro.