In occasione del Giorno della Memoria 2025, che si terrà il prossimo 27 gennaio, la Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” di Tortona propone una bibliografia ragionata sul tema della Shoah con l’intento di tenere viva la coscienza collettiva sulle vittime dell’Olocausto e sui crimini nazisti. Si tratta di una cinquantina di testi, racconti, romanzi, memorie e testimonianze, saggi, ma anche libri per ragazzi e graphic novel, collocati in espositori dedicati all’ingresso della biblioteca e della sezione ragazzi nel chiostro dell’Annunziata, a disposizione per il prestito (in allegato l’elenco dei titoli).

Inoltre, lunedì 27 gennaio, si terranno due iniziative rivolte ai ragazzi delle scuole: la prima, dalle ore 10 alle 12, presso la sala del Ridotto del Teatro Civico, organizzata dalla sezione di Tortona dell’ANPI, Federico Dilirio leggerà brani da “La banalità del male” di Hannah Arendt alla presenza degli studenti delle scuole secondarie cittadine; alle ore 14.30, presso la biblioteca dei ragazzi, si terranno invece letture del libro “Fino a quando la mia stella brillerà” scritto da Liliana Segre con Daniela Palumbo.