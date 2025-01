La notizia della scomparsa di Andrea Foco viene ricordata dal Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante e dal Presidente del Consiglio Comunale Diego Malagrino che, esprimendo condoglianze alla famiglia, sottolineano il valore e la grande dedizione alla comunità attraverso il servizio politico-amministrativo di questo concittadino.

Molte persone vengono ricordate al momento della loro scomparsa per quanto reso alla comunità attraverso lo svolgimento di cariche pubbliche.

Nel caso di Andrea Foco, si può affermare che il suo modo di servire le istituzioni e la nostra comunità sia stato veramente esemplare.

Per questo – come Sindaco e a nome della Giunta e come Presidente del Consiglio Comunale in rappresentanza di tutte le Consigliere e i Consiglieri – nell’esprimere sincere condoglianze alla famiglia, sentiamo insieme alla Cittadinanza alessandrina il dovere di manifestare profonda gratitudine per i benefici che egli ha arrecato a tutta la comunità locale.

Non solo lo ricordiamo come Consigliere Comunale e Assessore alla Pubblica istruzione, ma anche, quale storico esponente della Sinistra alessandrina, come Vicesindaco di Alessandria con deleghe in settori significativi come Bilancio, Finanze, Programmazione, Municipalizzate, nonché responsabile dell’Ufficio Studi.

Incluso nel Consiglio Nazionale dell’ANCI, è stato attivo pure nella Segreteria Regionale ANCI e nella Direzione Nazionale della Lega delle Autonomie Locali.

Grazie alla sua presenza e alla sua dedizione di vero Amministratore, attento a favorire massimamente la sinergia istituzionale tra l’Ente locale e le forze economiche, sociali, imprenditoriali della nostra città, egli è stato veramente tra i protagonisti a tutto tondo della vita politica del nostro territorio.

Andrea Foco ha saputo guardare con attenzione all’importanza di valorizzare al massimo il rapporto tra Alessandria e il livello regionale e molto importante è stato il suo ruolo e il suo impegno istituzionale anche nell’ambito del Consiglio Regionale negli anni 1995-2000 e quale Vicepresidente.

Molti davvero i temi che sono stati a cuore a questo nostro illustre concittadino, vero ed esemplare servitore della “res publica”.

Tra questi, merita infine una sottolineatura particolare ossia l’essere stato il primo Presidente dell’associazione “Memoria della Benedicta” (costituita il 13 ottobre 2003): un’associazione che, come tutti noi, sentirà molto da oggi la sua mancanza mentre ne ricordiamo l’impegno per una divulgazione appassionata (da vero “formatore” quale è stato tutta la vita) e per un costante approfondimento della storia, unito ad un profondo senso del valore della democrazia e della libertà – frutto della Resistenza e della Costituzione Repubblica – quali beni irrinunciabili su cui concentrare l’attenzione di tutte e tutti, a partire dai più giovani, e su cui impostare lo sviluppo concreto e sostanziale delle nostre comunità locali.

Per tali motivi, la “lezione di Andrea” non verrà meno e siamo certi che Alessandria, insieme all’Amministrazione Comunale, non solo si impegnerà, ma anche sarà orgogliosa di portare avanti questa sua fondamentale “lezione di vita”. Grazie Andrea!