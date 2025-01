Aveva colpito ripetutamente, riuscendo ad appropriarsi di almeno duemila euro in contanti, provocando preoccupazione nei gestori e negli iscritti di una palestra del centro. L’insospettabile ladro non poteva però immaginare che, dopo le denunce delle vittime dei furti, fosse partita un’indagine condotta da altrettanto insospettabili investigatori.

I Carabinieri del NOR e della locale Stazione hanno infatti iniziato a frequentare la palestra in incognito, allenandosi con gli altri avventori e sportivi, controllandone gli atteggiamenti e le abitudini. Fra i volti familiari e i nuovi arrivi, l’attenzione dei Carabinieri si è quindi concentrata su un uomo dai modi inconsueti. Una volta compreso che potesse trattarsi del ladro, i Carabinieri lo hanno monitorato con maggiore attenzione e, nel corso di una pausa pranzo, orario di punta in cui molti approfittano per allenarsi, hanno definitivamente stretto il cerchio su di lui. L’uomo, probabilmente seguendo una tecnica consolidata, ha iniziato ad allenarsi prestando però particolare attenzione agli altri presenti, seguendoli con lo sguardo, e guardandosi più volte attorno; poi ha improvvisamente interrotto gli esercizi e si è diretto negli spogliatoi maschili. Ignaro della presenza dei Carabinieri in ogni stanza del centro sportivo, si è avvicinato a un armadietto, ha aperto l’anta e si è impossessato di alcune banconote dal portafoglio trovato all’interno. Con nonchalance, ha messo nella tasca della tuta quanto rubato e si è diretto all’uscita dello spogliatoio. A quel punto, incredulo, si è trovato accerchiato da quelli che pensava essere avventori della palestra e che invece si sono qualificati come Carabinieri, che gli hanno chiesto di svuotare le tasche.

Inutile tentare di negare: oltre al denaro appena sottratto, l’uomo, un 65enne, aveva con sé una sorta di passpartout e un attrezzo multiuso, utilizzati per commettere i furti.

Immediato l’arresto nella flagranza del reato per furto aggravato e, a seguito di ulteriori accertamenti, la denuncia all’Autorità Giudiziaria anche per i furti commessi in precedenza nella stessa palestra.