Nel salese e più precisamente a Sale esiste una realtà importante che da diversi lustri si adopera per valorizzare il territorio e le sue peculiarità, personaggi locali compresi.

E’ l’Associazione Impegno Culturale (AIC) di Sale che, come si legge nella Home page del sito (https://www.dwss.it/aics/) ha l’obiettivo di “coinvolgere tutti i cittadini in iniziative volte a conoscere meglio e ad apprezzare il nostro paese, a conservarne gelosamente e a tramandarne i valori più significativi, a recuperare la nostra memoria antica e recente, affinché ciascuno si impegni ad amare e rispettare questo piccolo borgo per renderlo sempre più vivo ed ospitale.”

Ed il sito è un patrimonio per conoscere la storia recente del paese con foto, disegni, cartoline d’epoca, ma anche una sezione dedicata alla storia medioevale e moderna del paese, alle tre chiese, ai personaggi illustri, agli eventi e alle pubblicazioni stampate in occasione di questi eventi e non solo.

Il sito rappresenta una vera e propria fotografia storica del paese ma chi desidera essere aggiornato costantemente sull’attività completa dell’Associazione può consultare la pagine Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100064816776304