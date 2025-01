SABATO 18 GENNAIO

Tortona: alle 19,30 al Teatro Civico va in scena la commedia teatrale VICINI DI CASA con Amanda Sandrelli dalla commedia Sentimental di Cesc Gay. Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Una coppia come tante, al confine tra amore e abitudine, in equilibrio precario, ma pur sempre in equilibrio. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita.

Tortona: fino al 28 gennaio presso le sale della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” di Tortona la mostra “Cartanat, l’Arte di Natale Panaro” a cura di Valerio Saccà e Sara Cavalleri. Il percorso della mostra si divide per tematiche, ciascuna dedicata a differenti tecniche di lavorazione della carta. Nella sezione illustrazione sono esposti alcuni lavori realizzati dal Maestro Panaro tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80. Si tratta di lavori differenti per forma stilistica e colorazione ma uniformi e riconoscibili. La sezione maschere raccoglie un universo di modi e tecniche per realizzare maschere. E’ possibile ammirare maschere semplici, realizzate attraverso la piega di un cartoncino, e complesse, risultato dell’unione di più cartoncini colorati. Si spazia dalle figure classiche delle maschere della tradizione italiana, come Pulcinella e Colombina, fino a incontrare orchi, scheletri, animali, le stagioni e persino Babbo Natale. Nella sezione dedicata al celeberrimo Albero Azzurro si trovano gli oggetti e le maschere dell’omonimo programma per bambini più longevo della televisione pubblica italiana (alcune delle quali indossate da Dodò e da Claudio Madia).

La sezione Burattini e figure raccoglie le maschere italiane e del mondo, costruite con tecniche diverse. La mostra sarà aperta dal 14 dicembre al 28 gennaio nei giorni giovedì e venerdì dalle 9 alle 18, il sabato e la domenica dalle 16 alle 19. Per informazioni telefonare ai numeri 0131 864444 – 0131 864457, o scrivere a biblioteca@comune.tortona.al.it

Tortona: fino al 25 gennaio La Pinacoteca Civica di Tortona ospita, in una sezione speciale dedicata a celebrare i 200 anni dalla nascita, un’esposizione dello sfortunato pittore tortonese Giuseppe Savina, con l’ intento di esporre al pubblico opere normalmente conservate nei depositi delle Civiche Raccolte d’Arte e ricordare un anniversario importante per l’arte storico-romantica tortonese.In occasione dell’evento il Lions Club Tortona Castello, come accade ormai da anni, ha contribuito all’allestimento, sostenendo economicamente un intervento di estrema urgenza per la messa in sicurezza dell’importante dipinto “La congiura dei Pazzi”, commissionato al laboratorio di restauro Gabbantichità di Tortona. Il dipinto si può ammirare in tutta la sua bellezza, insieme ad alcuni altri dell’artista tortonese, scomparso improvvisamente all’età di 25 anni, sino al 26 gennaio 2025 il sabato e la domenica dalle ore 16 alle ore 19.

Info: +39 0131 864441- +39 0131 864457- iat@comune.tortona.al.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

DOMENICA 19 GENNAIO

