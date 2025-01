Proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione di piazza Costituzione, snodo cruciale per l’integrazione della Ciclovia Tirrenica nel tessuto urbano. I cantieri, ripresi lo scorso 7 gennaio, hanno visto la realizzazione degli ultimi muretti e la predisposizione dei sistemi di raccolta delle acque bianche nella zona. Da lunedì 13 gennaio, si è proceduto con l’asfaltatura del tratto che collega via Giaiette a piazza Costituzione, includendo il varco, insieme alla posa delle ringhiere e alla pavimentazione in calcestruzzo architettonico della nuova rampa pedonale. Da lunedì 20 gennaio saranno disponibili in piazza Costituzione 20 posti auto, più 2 stalli riservati ai disabili. Per completare il nuovo disegno dell’area, sono previsti anche il rivestimento in pietra della rampa, la verniciatura delle ringhiere e altri interventi, compresi quelli relativi al verde pubblico.

Dal 20 gennaio, i lavori riguarderanno anche l’area del nodo viario via Saponiera/via Campodonico/via Rossini. La zona dall’ex pontino verrà chiusa al traffico, con una conclusione degli interventi prevista entro il 15 aprile 2025. Durante questo periodo, la circolazione su via Saponiera rimarrà a doppio senso e il traffico verso la vallata sarà deviato su via Diano San Pietro.

“Siamo consapevoli dei disagi che questi cantieri inevitabilmente comportano: grazie al grande lavoro degli uffici stiamo cercando di limitare al minimo le difficoltà” dichiara il Sindaco. “Si tratta di un passo cruciale per il futuro di Diano Marina: la Ciclovia Tirrenica non è solo una pista ciclabile, ma un progetto ambizioso che permetterà di cucire le aree urbane da un lato all’altro dell’ex sedime ferroviario, migliorando la vivibilità e la mobilità sostenibile. Siamo certi che i benefici supereranno di gran lunga le difficoltà attuali”.