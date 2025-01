Nella serata dell’11 gennaio 2025, alle ore 20.05 circa, personale della Sezione Volanti del Commissariato di P.S. di Voghera interveniva, su richiesta di un residente, in una via cittadina, in quanto era stato segnalato un furto in atto all’interno dell’abitazione di un suo vicino.

Il personale della Volante, giunto sul posto, notava un soggetto vestito di scuro che, uscendo dall’abitazione, si dava alla fuga scavalcando le recinzioni delle villette a schiera.

Lo stesso soggetto poco dopo veniva bloccato dagli operatori della Volante e perquisito con esito positivo.

Addosso gli venivano infatti rinvenuti arnesi atto allo scasso, un coltello a serramanico di medie dimensioni, denaro in contanti per un ammontare di 290 euro in banconote di vario taglio, dei monili in oro, due bombolette spray urticanti al peperoncino, una radiolina tipo walkie tolkie, una torcia tascabile e due paia di guanti. Il materiale veniva sequestrato dagli operanti.

La villetta presentava la porta d’ingresso danneggiata con evidenti segni di effrazione e presentava le camere da letto del piano superiore a soqquadro.

Il soggetto veniva condotto presso gli uffici in intestazione dove veniva compiutamente identificato mediante fotosegnalamento e al termine degli atti di rito veniva tratto in arresto.

Poco dopo giungeva in Commissariato il proprietario dell’abitazione che sporgeva denuncia-querela in merito all’accaduto specificando gli ammanchi subiti in alcuni monili in oro, poi riconosciuti tra quelli che il soggetto tratto in arresto nascondeva addosso.