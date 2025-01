Nei giorni scorsi, organizzata da Te.Ma Spettacoli, società esclusivista del concorso “Miss Mamma Italiana”, nell’area eventi dell’Hotel Torino di Abano Terme, si è svolta la presentazione del Calendario dell’anno 2025 di “Miss Mamma Italiana EVERGREEN”.

Il Concorso “Miss Mamma Italiana” è giunto quest’anno alla sua 32° edizione: ideato da Paolo Teti, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme, diviso in tre categorie, dai 25 ai 45 anni; dai 46 ai 55 anni per la “categoria GOLD” e dai 56 anni a salire per la “categoria EVERGREEN”.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.

Protagoniste degli scatti del Calendario 2025 di “Miss Mamma Italiana Evergreen” (quello di quest’anno è il 22° Calendario), eseguiti dalla fotografa Gloria Teti, sono le vincitrici della Finale Nazionale 2024 del Concorso, capitanate dalla 66enne pisana Lorella Barbuti, vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2024”.

Ma andiamo a conoscere meglio le protagoniste del Calendario 2025 di “Miss Mamma Italiana EVERGREEN”:

GENNAIO: DIANA SCUCCIMARRA, 67 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 35 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 2024”.

FEBBRAIO: MONICA GAMALERI, 57 anni, impiegata, di Alessandria, mamma di Andrea e Luca, di 31 e 25 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Damigella d’Onore 2024”.

MARZO: ANGELA GEMELLI, 62 anni, dirigente di comunità, di Crodo (Verbania), mamma di Simone e Rita, di 41 e 34 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sprint 2024”.

APRILE: ANTONELLA BURATTONI, 65 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Mattia di 43 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sorriso 2024”.

MAGGIO: LUCIA DELIGIA, 63 anni, operatrice sanitaria, di Cagliari, mamma di Francesca e Mattia, di 43 e 27 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Radiosa 2024”.

GIUGNO: ENRICA BONAMICI, 57 anni, estetista, di Porto Viro (Rovigo), mamma di Sebastian di 31 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Mio 2024”.

LUGLIO: ELISA BERNARDINI, 58 anni, casalinga, di Padova, mamma di Stefano e Daniele, di 27 e 22 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen in Gambe 2024”.

AGOSTO : ANGELA STELLACCI, 62 anni, casalinga, di Bitonto (Bari), mamma di Luigi, Grazia e Virginia, di 42, 37 e 30 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Dolcezza 2024”.

SETTEMBRE: SABRINA CHERMAZ, 59 anni, oss, di Muggia (Trieste), mamma di Jessica di 41 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour 2024”.

OTTOBRE: LORELLA BARBUTI, 66 anni, centralinista, di San Giuliano Terme (Pisa), sposata da 44 anni con Giacomo e mamma di Juri, Ilaria e Mirko, di 43, 37 e 26 anni. È la vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2024”. Sua anche l’immagine di copertina.

Per Lorella, ipovedente dalla nascita, il concorso ha rappresentato anche una sfida nei confronti della sua malattia, dimostrando che nella vita niente è impossibile. Bellezza, dolcezza, voglia di vivere e abilità, caratterizzano questa splendida signora, che afferma: “la mia disabilità, grazie al mio carattere ed alla mia famigli, mi ha permesso comunque di poter assaporare le gioie della vita, compreso il ballo, il mio desiderio è quello che la scienza mi permetta di vedere i miei figli e di aprire una scuola di ballo per non vedenti”.

NOVEMBRE: MONICA MORDINI, 60 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Corinna di 37 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion 2024”.

DICEMBRE: FILIPPA BORSELLINO, 57 anni, commerciante, di Rozzano (Milano), mamma di Francesca, Maria, Chiara ed Antonino, di 39, 37, 36 e 31 anni. È la vincitrici della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Eleganza 2024”.

GENNAIO 2026: FRANCA PULVIRENTI, 65 anni, modellista, di Cesena (Forlì Cesena), mamma di Valentina e Samuele, di 39 e 26 anni. È la vincitrici della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen in Posa 2024”.

FEBBRAIO 2026: LUCIA VITRANI, 57 anni, commessa, di Brenta (Varese), mamma di Susanna e Simone, di 35 e 30 anni. È la vincitrici della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia 2024”.