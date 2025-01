Il Registro nazionale delle Imprese Storiche è statoistituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d’impresa in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, al fine di valorizzare le realtà imprenditoriali che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione raggiungendo i 100 anni di attività continuativa nello stesso settore merceologico.

Nell’anno 2024 cinque nuove imprese centenarie iscritte alla Camera di commercio di Alessandria-Asti hanno certificato la loro storicità, ottenendo l’inserimento nel suddetto Registro grazie alla loro longevità e resilienza nel fare impresa e potranno fregiarsi dello speciale marchio “Impresa storica d’Italia”:

Denominazione Comune Avvio

attività Attività storica Falegnameria Faussone di Faussone Federico e Gianmarco Snc Baldichieri d’Asti (AT) 1820 Falegnameria – Produzione carri

e manufatti Ferrando Daniela Trisobbio (AL) 1923 Azienda agricola Lottero Giovanni Snc di Lottero Giovanni Paolo & C. Ovada (AL) 1920 Fabbro – Officina meccanica Rustichelli Srl

Albergo Bar Ristorante Ciocca Castelnuovo Don Bosco (AT) 1865 Locanda – Bar – Ristorante Torti Impianti Srl Alessandria 1914 Lattoniere – Fumista – Idraulico

Impiantista

I nuovi riconoscimenti hanno portato a trentasette il totale delle imprese delle province di Alessandria e di Asti iscritte al Registro. “Siamo orgogliosi di questi nuovi riconoscimenti che valorizzano una longevità che è testimonianza diretta della resilienza del fare impresa” hacommentato Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti. “Il progetto, avviato da Unioncamere in collaborazione con le Camere di commercio nel 2011, ha l’obiettivo di premiare le imprese che hanno saputo dimostrare la propria capacità di governare il cambiamento ed evolvere nel tempo, sapendo coniugare innovazione e tradizione”.

Il Registro nazionale delle Imprese Storiche è on line sul sito di Unioncamere, liberamente consultabile. A partire da gennaio 2025 e fino al 31 luglio 2025 riapriranno i termini per candidarsi e altre imprese del territorio potranno attivarsi per iscriversi.

L’iniziativa è gratuita, volontaria ed è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il diritto annuale, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni maturati entro il 31 dicembre 2024 (attività avviata almeno dal 1924).

Ai fini della valutazione della storicità il criterio di riferimento fondamentale è quello della sostanziale continuità dell’attività che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all’evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell’impresa, della sua denominazione o proprietà o sede, deve restare collegata a quella originaria e nello stesso settore.

Le imprese interessate possono presentare domanda collegandosi alla pagina Registro imprese storiche – Come iscriversi, seguendo le indicazioni per la compilazione del form on-line e il successivo invio della domanda sottoscritta.

Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina dedicata del sito camerale.