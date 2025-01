Giorgia Merolli, (a destra nella foto) 5^AS del Liceo Scientifico, opzione Scienze applicate, dell’Istituto Marconi, racconta la sua partecipazione alla fiera internazionale scientifica irlandese accompagnata dalle docenti e dalla studentessa dell’Istituto

Sobrero di Casale Monferrato con cui ha collaborato per la realizzazione del progetto premiato.

—–

Tra l’8 e l’ 11 Gennaio 2025 si è tenuto l’evento espositivo organizzato dalla BTYSTE, che è conosciuto per essere l’iniziativa STEM

più longeva in Europa e la terza al mondo; si tiene ogni anno a gennaio, attrae decine di migliaia di visitatori ed è il più grande

evento educativo nel calendario scolastico irlandese. Organizzata dalla BT ( società irlandese che si occupa di telecomunicazioni e

di Internet), la fiera scientifica è stata per la prima volta inaugurata nel 1965 con l’obiettivo di incoraggiare tutti gli studenti di età

compresa tra i 12 e i 19 anni a partecipare presentando un progetto alla BT Young Scientist & Technology Exhibition, promuovendo

così il loro interesse verso le materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Grazie a una particolare ricorrenza, quest’anno l’invito è stato esteso anche a studenti di altre nazioni: sono stati scelti progetti che

avevano precedentemente vinto un riconoscimento nel loro Paese.

Ho avuto l’onore di essere tra i selezionati e di essere stata accompagnata dalla mia tutor e docente di Chimica, la Professoressa

Nadia Semino, dalla mia collega Sofia Destro, frequentante l’IS Ascanio Sobrero di Casale Monferrato e dalla sua tutor scolastica, la

Professoressa Patrizia Cascio. Con immenso piacere, si è unito alla nostra delegazione il Dottor Alberto Pieri, l’Organizzatore

Nazionale del Festival FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche), nell’ambito del quale a marzo del 2024

abbiamo avuto come premio la possibilità di partecipare al BTYSTE di quest’anno .

Durante il nostro soggiorno abbiamo avuto modo di appurare l’importanza e l’impatto che questa fiera ha sugli studenti e sulla

società irlandese: quest’anno sono stati presentati addirittura 550 progetti provenienti da tutte le scuole dello Stato.

L’evento si è svolto all’interno della RDS (Royal Dublin Society): una struttura maestosa ed organizzata in maniera adeguata per

accogliere studenti, insegnanti e visitatori provenienti da ogni parte dell’Irlanda.

Ogni gruppo aveva a disposizione uno spazio per esporre i propri progetti, vi erano varie commissioni esaminatrici alle quali

bisognava illustrare le varie fasi progettuali ovviamente discutendo in lingua inglese. Il confronto con i giudici è stato

particolarmente interessante ma soprattutto stimolante perché ci siamo trovate a dover affrontare una nuova sfida in un Paese

straniero. Sono rimasta molto colpita dall’entusiasmo manifestato da organizzatori e partecipanti: questo evento viene

sponsorizzato, valorizzato ma soprattutto vissuto in maniera emozionante. Il valore aggiunto di questi progetti porta gli studenti ad

impegnarsi attivamente e consapevolmente per raggiungere traguardi scolastici ed extrascolastici di rilevanza non solo nazionale

ma anche internazionale.

Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona per il supporto e la fiducia accordateci e ai

Dirigenti Scolastici, il Professor Guido Rosso dell’IIS G. Marconi di Tortona e il Professor Riccardo Rota dell’IS A.Sobrero di Casale

Monferrato. Voglio rivolgere il mio grazie più sentito al gruppo con il quale ho lavorato: Sofia Destro e le Professoresse Elisabetta

Gaita, Patrizia Cascio e Nadia Semino per averci sempre spronate, orientate ma soprattutto per avere sempre creduto in noi!

Il nostro “Pomodolite”, il progetto Fast che aveva richiesto tanto impegno, con grande soddisfazione, è riuscito ad arrivare anche

in Irlanda!

Per quanto riguarda l’Istituto Sobrero di Casale Monferrato si ringrazia ulteriormente l’industria Sambonet di Orfengo (NO), che

promuove il percorso di studi delle giovani studentesse nelle carriere STEM.”

Giorgia Merolli “G. Marconi” Tortona in collaborazione con Sofia Destro 5AC IS “A. SOBRERO” Casale Monferrato