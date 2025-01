Nuovo sopralluogo questa mattina sul cantiere della pista ciclabile da parte del sindaco Claudio Scajola. Accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici Gianfranco Gaggero, dalla direzione dei lavori, dai tecnici comunali e dai rappresentanti delle imprese coinvolte, il primo cittadino ha percorso l’intero tratto mancante, dalla rampa di fronte al Parco Urbano fino a Borgo Prino.

Attualmente l’impresa incaricata dei lavori ha avviato le opere di asfaltatura sull’intero percorso. A partire dalla fine del mese, inizieranno i lavori di installazione dell’ascensore che collegherà la ciclabile a Viale Matteotti, nei pressi di Palazzo Civico.



Parallelamente, sono in corso gli interventi delle due imprese impegnate rispettivamente nella riqualificazione di aree incolte o degradate adiacenti alla ciclabile – tra cui il recupero dei Giardini Winter presso l’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio – e nella realizzazione dell’infrastruttura destinata al nuovo sistema di trasporto pubblico locale elettrico a guida autonoma, che garantirà il collegamento rapido tra Oneglia e Porto Maurizio.



“Ho voluto questo sopralluogo per definire i dettagli di contorno, gli stessi che hanno reso così apprezzati i tratti già aperti e che sono ancora più significativi in questo ultimo tratto centrale. Si tratta di un cantiere complesso, con tre diverse imprese e altrettanti progetti che devono essere costantemente armonizzati per garantire efficienza nei lavori e un risultato ottimale. Abbiamo individuato alcune aree, soprattutto quelle verdi, che richiedono maggiore attenzione, e il sopralluogo di oggi è stato utile per affrontare questi aspetti.



Alla luce delle valutazioni emerse, ho richiesto al Settore Lavori Pubblici di predisporre, in collaborazione con tecnici e imprese, un crono-programma dettagliato per questa fase finale del cantiere. L’obiettivo è poter comunicare con maggiore precisione ai cittadini e ai turisti la data di apertura di quest’opera così importante e attesa”, ha dichiarato il sindaco Scajola.