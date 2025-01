Il Comune di Tortona ha approvato la rendicontazione finale delle spese sostenute nel biennio 2023-2024 per la valorizzazione del Commercio a Tortona nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio (DUC) che in questi due anni ha visto una serie notevole di investimenti e iniziative da parte del Comune per un totale di 182 mila euro, che hanno riguardato tra gli altri, l’installazione di infrastrutture (colonnine di ricarica, smart bench ecc.) per un importo di 50.000 euro, sostituzione degli impianti di illuminazione in Via Emilia e nelle aree adiacenti”, per un importo di 132.500 oltre ad altri vari interventi come corsi gratuiti per gli operatori, incontri, individuazione e delimitazione delle aree commerciali e tanto altro che hanno visto l’impegno da parte del Comune di molte risorse sia in termini di personale, ma anche di una somma tolta dalle casse comunali di 62 mila euro.

Due anni di intenso lavoro da parte del Comune, ma cosa hanno prodotto i commercianti ad oggi? La valutazione non spetta certo al nostro giornale tuttavia, è indubbio che ci si attendeva qualcosa di più alla luce del considerevole lavoro svolto dal Comune di Tortona.

Quanto e in che modo gli operatori commerciali hanno sostenuto il Distretto Urbano del Commercio che grazie al Comune di Tortona ha migliorato il centro storico? E quanto potranno fare ancora? Perché – ad esempio – non si può vedere chiusi molti negozi la domenica quando vengono allestite iniziative e proprio quado a Tortona arrivano turisti! Poi non ci si può lamentare se il Centro Commerciale Oasi fa affari perché è sufficiente recarsi là dalle 16 alle 19 di ogni giorno festivo per capire che la domenica è diventato il giorno degli acquisti.

La domanda è aperta ma la risposta ora è prematura, adesso, dopo il grande impegno da parte del Comune di Tortona serve che anche gli operatori provino a fare qualcosa in più di quello che è stato fatto finora perché Tortona lo merita.

Angelo Bottiroli