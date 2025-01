San Miniato – Wikenfarma, azienda italiana leader in tricologia, apre un nuovo capitolo con la nomina del Dott. Omar Saracino come General Manager. Dopo un’accurata selezione, la scelta è ricaduta su un professionista capace di unire esperienza, determinazione e una visione strategica chiara, maturata in oltre 25 anni di carriera in ruoli di leadership presso multinazionali e aziende italiane.

“L’arrivo del Dott. Saracino rappresenta un passo fondamentale per accelerare la crescita di Wikenfarma,” ha dichiarato il CEO, Dott. Massimiliano De Carlo. “Siamo certi che, grazie alla sua esperienza e al suo entusiasmo, riusciremo a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, rafforzando la nostra posizione sia a livello nazionale che internazionale.”

Wikenfarma guarda al futuro con obiettivi chiari e precisi: consolidare il proprio ruolo di leader nel settore della tricologia e offrire soluzioni altamente personalizzate per i pazienti, puntando su una terapia su misura, unica nel suo genere.

Il Dott. Saracino porta con sé una combinazione vincente di carisma, capacità analitica e visione a lungo termine. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Pisa, ha costruito la sua carriera nei settori cosmetico, farmaceutico e nella grande distribuzione, distinguendosi per il suo orientamento ai risultati e la capacità di guidare team verso traguardi importanti.

“Agire, crescere, costruire: insieme!” ha dichiarato il nuovo General Manager. “Wikenfarma ha un potenziale straordinario e sono entusiasta di contribuire al consolidamento della sua leadership in un settore in costante espansione.”

Con un focus su dermatologia e tricologia, Wikenfarma si distingue per l’innovazione e l’approccio sartoriale: ogni prodotto è studiato per rispondere alle specifiche esigenze di patologia, età e sesso, un concetto unico che si discosta dalle formulazioni generaliste presenti sul mercato. Un’attenzione al dettaglio che cattura la fiducia di medici e specialisti, posizionando l’azienda come punto di riferimento nel panorama della salute e della bellezza dei capelli.

Il futuro è già qui: Wikenfarma è pronta a costruirlo.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web www.wikenfarma.com oppure contattare l’azienda direttamente al numero 0571 400 859