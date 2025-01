Nel 2024 la popolazione di Tortona è aumentata di 285 persone di cui 174 stranieri e 111 italiani. Al 31 dicembre gli stranieri residenti a Tortona, ufficialmente registrati all’anagrafe, erano 4.936 su una popolazione complessiva di 27.246 abitanti pari al 18,11% ma sembrano molti di più e almeno il doppio, se non addirittura la metà degli italiani. E’ sufficiente camminare in città a qualsiasi ora che si ha una percezione errata dell’effettiva realtà: lungo le strade, infatti, si vedono persone di tutte le razze e tantissimi stranieri che numericamente sembrano molti di più degli italiani.

In realtà non è così ma le spiegazioni a questo fenomeno possono essere diverse: leggendo i numeri divulgati in questi giorni dallo Stato Civile del Comune di Tortona sugli stranieri effettivamente domiciliati in città, il dato più evidente non è solo l’aumento di 174 persone ma la tipologia della nazionalità: Ucraini a parte, sono diminuiti gli stranieri provenienti dall’ est Europa (-46 rumeni e -23 albanesi) mentre sono aumentati in numero considerevole gli africani (+27 nigeriani, +23 egiziani, +10 ivoriani, +6 tunisini e + 2 marocchini) e gli stranieri del sud est asiatico (+ 28 pakistani +27 indiani, +20 srilankesi).

I pakistani sono generalmente musulmani come gran parte delle popolazioni africane e gli indiani induisti: ebbene L’Islam e l’Induismo sono i culti che più marcano la superiorità dell’uomo, causando all’universo femminile una vita diversa con regole che le donne occidentali non hanno, come ad esempio quella di occuparsi solo dei figli e della casa. A questo punto, visto che la maggior parte di queste donne straniere non lavora e fa più figli rispetto alle occidentali, ecco una delle ragioni per cui, in città gli stranieri sembrano in numero nettamente maggiore e a volte persino più numerosi degli italiani, che tornati da un lavoro spesso massacrante non hanno neppure voglia di uscire per fare quattro passi in centro.

D’altro canto i numeri non mentono e a proposito di numeri il dato più importante è che Tortona è ritornata sopra i 27 abitanti che adesso sono 27.246 contro i 26.961 del 2023.

Di seguito i dati aggiornati sulla popolazione della città:

Abitanti (andamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024)

Il dato è provvisorio e soggetto a revisione per le verifiche formali dell’ISTAT e per il confronto con le risultanze del dato gestito dalla anagrafe nazionale della popolazione.

I dati definitivi saranno diffusi non appena validati dall’ISTAT.

Popolazione a inizio anno 26.961

di cui 13.019 maschi | 13.942 femmine

Nati residenti: maschi 84 | femmine 79 | totale 163 (+ 3 rispetto al 2023)

Morti residenti: maschi 183 | femmine 167 | totale 350 (+ 5 rispetto al 2023)

Saldo naturale: maschi -99 | femmine -88 | totale -187

Immigrati: maschi 769 | femmine 661 | totale 1430 (+84 rispetto al 2023)

Emigrati: maschi 517 | femmine 441 | totale 958 (-57 rispetto al 2023)

Saldo migratorio: maschi + 252 | femmine + 220 | totale + 472

Variazione: maschi + 153 | femmine + 132 | totale + 285



Composizione della popolazione al 31 dicembre 2024

Maschi: 13.172 – 48%

Femmine: 14.074 – 52%

Totale: 27.246



Nuclei familiari: 12.686



Stranieri 4.936 (+ 174 rispetto al 2023)

I cittadini stranieri regolari costituiscono il 18% della popolazione.

Le comunità più presenti sono:

Rumena (1518)

Marocchina (650)

Albanese (427)

Srilankese (264)

Indiana (260)

Tunisina (226)

Ucraina (208)

Cinese (143)

Egiziana (148)

Pakistana (139)

Nigeriana (94)

Ecuadoregna (60)

Senegalese (63)

Ivoriana (59)

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: popolazione legale

Il DPR del 20 gennaio 2023 ( Gazzetta Ufficiale n.53 del 3 marzo 2023 ) contiene una tabella con la popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 31 dicembre 2021.

La popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 31 dicembre 2021 è dichiarata popolazione legale alla data anzidetta ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 205/2017.

Tortona: 26.461