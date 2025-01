Incendio non di poco conto, oggi pomeriggio, venerdì24 gennaio, in una casa colonica a Pontecurone, lungo la ex statale per Voghera. Il tetto dell’abitazione a causa probabilmente di un cattivo funzionamento della canna fumaria ha preso improvvisamente fuoco.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che si sono immediatamente attivati per evitare il peggio e alla fine sono andati distrutti 10 metri quadrati di tetto ma il resto è stata preservato e la casa, a quanto pare, è tuttora agibile.