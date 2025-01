E’ mancato questa mattina all’affetto dei suoi cari, per un malore improvviso, Antonino La Manna, per tutti Nino. Segretario comunale a Mendatica in Valle Arroscia dal 1976 al 2012, aveva 77 anni.

Nino lascia la moglie, Paola Sciandini, le figlie Giulia e Alice, il fratello Pippo e la sorella Pina, i cognati e i nipoti.

La cara salma resterà nella casa di Oliveto, frazione di Imperia, sino al funerale, che si terrà martedì 28 gennaio alle ore 10:30 presso la Chiesa Parrocchiale dei SS. Nazario e Celso di Mendatica.

La famiglia ringrazia sin d’ora tutti coloro che le sono vicini in questo momento di dolore e quanti saranno presenti per l’ultimo saluto.