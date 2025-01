Venerdì 24 gennaio 2025 a Borghetto di Borbera presso la Sala Consiliare del Comune si è svolto l’incontro “Turismo e accoglienza in Val Borbera: facciamo il punto” organizzato dal Coordinamento Pro Loco Val Borbera in collaborazione con Alexala per approfondire gli aggiornamenti normativi e fiscali per le strutture ricettive, lo sviluppo e i dati qualitativi in ambito ospitalità. Grande partecipazione delle associazioni della valle. Ha dato il benvenuto e ringraziato i presenti il Vicesindaco Giovanni Moro che ha dato inizio alla conferenza. Sono intervenuti per la parte burocratica e organizzativa lo staff Alexala e la dott.ssa Serena Buffa. Il gruppo dei partecipanti si è dato appuntamento per il proseguo dei lavori il sabato successivo al centro Docup di Borghetto di Borbera, alla presenza tra gli altri dell’Assessore Regionale Enrico Bussalino.

Correlati