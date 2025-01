Domenica 19 gennaio 2025 alle ore 21,00 al Teatro Municipale di Casale Monferrato si terrà il primo dei concerti della Stagione Sinfonica della Monferrato Classic Orchestra che proseguirà con ulteriori due appuntamenti fino a marzo 2025.

Saranno protagonisti Linda Hedlund, violino solista e Vittorio Sebeglia, maestro concertatore che proporranno al pubblico un programma composto dal Concerto per violino e orchestra d’archi op. 10 n. 1 e dal Concerto per violino e orchestra d’ archi op. 7 n. 3 di Jean Marie Leclair, dalla Composizione scritta per l’occasione dal compositore casalese Federico Gozzellino e dal Quartetto n. 12 op. 96 , “Americano” – versione per orchestra d’archi di Vittorio Sebeglia – di Antonín Leopold Dvořák .

La stagione proseguirà il 23 febbraio con la direzione d’orchestra di Roberto Gianola per l’Ouverture “Egmont” op. 84 (1809 – 1810) di Ludwig van Beethoven, Variazioni su un Tema di Haydn op. 56a (1873) di Johannes Brahms e la Sinfonia n. 88 in Sol Maggiore (1787) di Franz Joseph Haydn.

L’appuntamento conclusivo si terrà domenica 30 marzo con Morgan Branzaglia al pianoforte e la direzione di Manuel Tevar per Piano concerto nr. 2 op. 19 in Si bemolle Maggiore (1787 -1789) di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 5 in si Bemolle Maggiore D 485 (1816) di Franz Schubert.

Gli spettacoli della Stagione Sinfonica della Monferrato Classic Orchestra per l’anno 2025 saranno fruibili a ingresso libero e gratuito.