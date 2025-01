La Biblioteca sul mare ha migliorato le sue performance in media di oltre il 22% con una frequenza di 45.600 persone e oltre 126.000 documenti trattati. All’orizzonte un nuovo servizio che verrà introdotto nell’anno in corso.

Un 2024 ricco di soddisfazioni per la Biblioteca di Alassio, che ha presentato i suoi dati statistici per l’anno appena terminato, archiviandolo con miglioramenti a doppia cifra. Si va dal +20,7% di utenza in sede, con 45.600 persone, al +27,6% di prestiti a domicilio grazie ai 22.322 documenti usciti e si finisce, almeno per i dati principali, con il +29,2% frutto dei 104.491 documenti consultati in sede.

“Sono numeri straordinari quelli che abbiamo letto nella relazione annuale – dichiara Mariacristina Boeri, consigliere comunale con incarico alla Biblioteca – che rendono orgogliosi tutti noi dell’Amministrazione comunale di Alassio. Non siamo nuovi alle buone notizie provenienti dalla Biblioteca, ma questi miglioramenti così generosi non erano previsti. Proprio un bel lavoro”.

La Biblioteca di Alassio ha aumentato anche il numero di utenti attivi superando quota 4.700 e ha ospitato oltre 1.300 bambini per le sue letture animate del giovedì che richiamano sempre una presenza numerosa.

“È un lavoro quotidiano, quello che la Biblioteca porta avanti, – prosegue Boeri – che ottiene il riscontro positivo di residenti e turisti. Per questo, abbiamo già predisposto un nuovo servizio, essenziale per la nostra città. Nei prossimi giorni potremo finalmente annunciarlo al pubblico e ci aspettiamo un alto interesse fin da subito. Ci tengo in ogni caso a ringraziare tutto il personale della Biblioteca in servizio, che resta il principale artefice di questi risultati”.

Anche i dati secondari della Biblioteca rivelano crescite sostanziose com’è per gli accessi alla rete internet o i prestiti del reparto periodici. Cresce anche il numero di bambini e di ragazzi presenti nelle rispettive sale dedicate, manifestando la vicinanza dei cittadini alassini a questa struttura. Non solo servizi, ma anche tanta animazione culturale, perché la biblioteca, nel 2024 a partire da novembre, ha organizzato eventi importanti, molto seguiti, presso il suo Auditorium, che sono culminati con il Concerto di Natale di Andrea Bacchetti, ottenendo un alto riscontro “e a cui faremo seguire altre occasioni di aggregazione, con presentazioni librarie, approfondimenti, dibattiti e celebrazioni perché il 2025 è anche l’anno di Carlo Levi – conclude Mariacristina Boeri – per cui consiglio di restare vicini alla Biblioteca per essere aggiornati sulle nostre proposte culturali”.

Dal 2020 la Biblioteca è gestita da Gesco., la società multiservizi partecipata del Comune di Alassio, con lo scopo di darle una capacità operativa ancora più rapida ed efficace.

“La direzione della Biblioteca ci aveva anticipato che ci sarebbero state belle notizie – sottolineano Igor Colombi, direttore generale di Gesco, e Gian Emanuele Fracchia, amministratore unico della società – così il 2025 parte con un risultato che sottolinea, una volta di più, l’ottimo lavoro che sa svolgere la nostra società partecipata. È una sinergia, quella tra Gesco e Comune, che saprà dare altri frutti a beneficio della cittadinanza, com’è stato per la nuova Carta dei servizi bibliotecari, rinnovata proprio nel 2024”.

La Biblioteca è aperta dal martedì al sabato con orario continuato a partire dalle ore 10.