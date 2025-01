L’Associazione Culturale Commedia Community (Teatro della Juta) e l’Associazione DLF (Dopolavoro Ferroviario) Alessandria – Asti sono lieti di inviare gli appassionati di cinema, i curiosi, gli amanti della stand up e della commedia, o semplicemente tutti coloro che vogliono trascorrere una spensierata serata (gratuita), all’appuntamento finale della 3 edizione di Comicorto, al TEATRO AMBRA di Alessandria SABATO 18 GENNAIO.

Il festival prevede due sezioni: una per CORTOMETRAGGI, e una live per ATTORI di genere comico, commedia e stand up comedy.

Si esibiranno da vivo:

– Serena Angelini, in arte Serena Imperatrice (delle stelle), nata ad Alessandria e astrologa “sui generis”, che ci delizierà con il suo Oroscopo demenziale, ovvero Orosconews. Il suo personaggio è nato nel 2022 e riscuote grandissimo successo.

– Francesco Cecere, attore che è entrato in contatto con varie tecniche di recitazione, ha partecipato al laboratorio di Zelig, è autore di pezzi comici. Ha partecipato a Forum (Canale 5).

– Mattia Silvani, anche lui alessandrino, animatore teatrale, educatore, docente di laboratori per l’infanzia, da poco appassionato di stand up comedy e divenuto “performer”.





Sono invece 5 i finalisti video, che il pubblico potrà votare direttamente in sala:

Miss Postura , di Luca Turco (NA). La storia di Carmen e della piccola figlia Sharon, costretta dalla mamma a partecipare ai vari concorsi di bellezza, regolarmente mai vinti.

E mo? di Omar Sandrini. Attore e regista, Sandrini ha recitato anche ne I Cesaroni 5 e Belli dentro, oltre che a teatro. Il corto racconta del gesto di un improbabile sicario.

A piedi Nudi, di Luca Esposito (NA). IL regista e filmmaker ha lavorato come assistente di produzione in Gomorra 4 e L'Immortale. Il corto ripercorre la storia di un ragazzo semplice in cerca di un futuro migliore, nonostante povertà e disuguaglianze sociali.

Mercato Libero , di Giuseppe Cacace (Roma). Un cortometraggio che parla di truffe telefoniche agli anziani, di solitudine e della necessità di lavorare anche quando il lavoro è di quelli che sporcano la coscienza.

Donna Sola, di Lorenzo Cassol. La storia della piccola Anna, che vive in un contesto di degrado alla periferia di Rimini, la cui vita viene sconvolta dopo un piccolo furto.

La sezione video prevede due premi: uno per il miglior cortometraggio, che verrà votato dal pubblico in sala, l’altro per il miglior cortometraggio inclusivo, ovvero che tratta i temi della integrazione, inclusione sociale, razziale, del disagio sociale e della disabilità, che verrà assegnato dalla giuria composta da Marco Iaculli (Segretario DLF Alessandria – Asti), Enzo Ventriglia (Presidente Teatro della Juta), Davide Fabbrocino (attore e comico).

Per i comici c’è in palio una serata live al Teatro della Juta/Civico di Gavi/Teatro Ambra nella prossima stagione di spettacoli.

La serata sarà presentata dall’attore comico e di stand up Davide Fabbrocino.

L’ingresso alla serata è gratuito.

Regolamento completo disponibile sui siti www.teatrodellajuta.it e www.dflal.it.

Per riservare i posti: Segreteria DLF Da lunedì a Venerdì 9:00 – 12:30 e 16:00 – 18:00

Tel: +39 0131 252079– Cell: +39 375 6956184

www.dlfal.it