Si intitola “Dalla Cava di Isola S. Antonio alla Rete Natura 2000” ed è un Viaggio nell’evoluzione di un territorio per le scuole secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado.

Parliamo del corso di educazione ambientale didattica realizzata dall’Associane Codibugnolo che gestisce l’Oasi naturale di Isola Sant’Antonio sul fiume Po.

Finalità del Progetto

Uno dei protagonisti naturali principali della pianura padana è il Po: fiume più lungo d’Italia, è elemento di natura che ha condizionato lo sviluppo delle Civiltà, che influenza da sempre le attività antropiche, che plasma il territorio con la sua presenza e con la sua evoluzione.

L’Oasi Naturalistica di Isola S. Antonio (AL) – compresa fra le Aree Protette del Po Piemontese – ha un forte legame con il “grande fiume”, da cui dista poche centinaia di metri. Nata da a un importante progetto di riqualificazione ambientale, con i suoi differenti ambienti ospita una ricca biodiversità. Anno dopo anno l’Oasi cambia nella sua morfologia anche e soprattutto grazie all’azione del Po che, in occasione delle piene, sfoga periodicamente in questo angolo di territorio la forza delle sue acque plasmando nuovi scenari.

Grazie a questa proposta gli alunni potranno capire l’importanza dei progetti di rinaturazione per l’incremento della biodiversità, capire il ruolo di un fiume nell’evoluzione del territorio e ammirare dal vivo il risultato una realtà come quella dell’Oasi Naturalistica di Isola S. Antonio, grazie alla quale una grande varietà di piante e animali trova spazio e possibilità di sopravvivere.

Durata del Progetto

Un’uscita sul territorio della durata di mezza giornata (9.30-12.30). Possibilità di aggiungere un’escursione verso Po nel pomeriggio (14.00-16.30).

Periodo consigliato: Da settembre a ottobre, da marzo a maggio

Obiettivi

Presentare le Aree Protette del Parco del Po e, nel dettaglio, l’Oasi Naturalistica di Isola S. Antonio: la sua storia, le sue risorse, la sua importanza

Attivare la comprensione del delicato e importante ruolo delle aree protette e del valore racchiuso nelle stesse

Comprendere il ruolo dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese nella tutela dell’ambiente, inteso come insieme di diverse forme di vita, animali e vegetali

Decodificare il mondo naturale grazie al gioco interattivo e imparare il delicato e fondamentale concetto di rispetto verso l’ambiente e verso ogni essere vivente

Sottolineare il concetto di biodiversità e l’importanza di progetti volti alla conservazione e all’aumento della stessa

Capire l’importanza del fiume come elemento che plasma la natura, i diversi ecosistemi, il territorio

Conoscere la natura del fiume Po, dalle componenti vegetali a quelle animali

Presentare la normativa europea di riferimento in tema di protezione della natura, dagli ambienti a specie di particolare interesse conservazionistico

Programma

Grazie a un’escursione esplorativa lungo i sentieri dell’Oasi, si capirà l’importanza degli interventi di rinaturazione. Presentando la storia del luogo, fortemente influenzata dalla presenza del Po e dalle sue azioni, si mostreranno le differenze strutturali e funzionali dei due laghi presenti nell’area.

Il capanno di osservazione e l’Osservatorio Naturalistico consentiranno agli alunni di effettuare il birdwatching, ammirando, con rispetto e attenzione, le pregevoli presenze faunistiche che rendono questo angolo di Piemonte davvero prezioso.

Note logistiche e organizzative

Per ogni classe (gruppi di max 25/30) è prevista la presenza di un Educatore/Guida del Parco del Po

Il linguaggio e le attività sono adattate in base all’età degli alunni

In caso di maltempo, è necessario contattare la Guida per decidere un eventuale rinvio

Per l’uscita, è necessario segnalare allergie, intolleranze o simili e l’eventuale presenza di alunni con difficoltà motorie, in modo da valutare la situazione e poter scegliere un sentiero e attività idonee

Si raccomanda ad alunni e insegnanti di indossare abbigliamento e scarpe idonee ad un’uscita in natura.

Si ricorda a tutti che in uscita nel Parco e negli ambienti visitati è necessario mantenere un comportamento rispettoso e corretto.

L’organizzazione del pranzo (al sacco o altro) è a cura della scuola, così come il trasporto

Ogni attività o servizio non espressamente previste dalla presente proposta si intendono a carico della scuola

Tutte le attività previste dalla presente proposta saranno condotte in accordo con le disposizioni nazionali e regionali in materia Covid-19

Contatti

Daniela Meisina (333 2648723) Guida Ambientale Escursionistica Socia AIGAE LO260

Roberta Valle (347 8823023) Guida Ambientale Escursionistica Socia AIGAE LO322

Associazione Naturalistica Codibugnolo APS – www.associazionecodibugnolo.it

Dove: Oasi Naturalistica di Isola S. Antonio (AL)

Province: Pavia, Alessandria, Cuneo, Torino, Vercelli Regioni: Lombardia, Piemonte

Costi: 120 € a classe. 40 € in aggiunta per escursione opzionale del pomeriggio

Organizzatore: Guida del Parco Daniela Meisina