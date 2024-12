SABATO 7 DICEMBRE

Tortona: fin al 7 dicembre “CromInk” esposizione pittorica di Laura Marini e Andrea FranZosi in mostra presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” Laura Marini è specializzata nel restauro di cornici e ventagli antichi per i quali realizza anche teche su misura per la loro conservazione e godibilità. Dal 2023 ha cominciato a realizzare quadri che definisce frutto di un inconscio desiderio di colore, luce ed energia.Andrea Franzosi lavora da oltre 15 anni come grafico e webdesigner sviluppando parallelamente l’attività di illustratore su carta, muri e digitale. Nel disegno e nella pittura spazia attraverso tecniche e stili differenti. ORARI DI APERTURA Lunedì-Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 Sabato e Domenica dalle 16:00 alle 19:00

Tortona: fino al 12 gennaio al Centro Mater Dei è aperto al pubblico il maxi presepe meccanico dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Il Presepe Artistico del Mater Dei, situato presso il Santuario della Madonna della Guardia a Tortona, è riconosciuto come uno dei presepi stabili più grandi al mondo, con una superficie di 650 metri quadrati. La sua realizzazione, completata nel dicembre 2005, ha richiesto circa 9.250 ore di lavoro. All’interno del presepe sono presenti 1.130 statue, di cui 120 in movimento, che ricreano fedelmente i luoghi significativi della vita di Gesù.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

DOMENICA 8 DICEMBRE

Tortona: alle 21 al Teatro Civico il Free Voices Gospel Choir, nella splendida cornice del Teatro Civico di Tortona, metterà in scena uno spettacolo di musica natalizia che saprà coinvolgere il pubblico e donare le emozioni del canto Gospel. Il ricavato verrà devoluto all’Oftal – Tortona. Musica e solidarietà in un‘occasione da non perdere.

Garbagna: dalle 8 alle 19 mercatino natalizio. Il Mercatino di Natale di Garbagna è un evento annuale che offre ai visitatori una varietà di espositori locali, prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche. Organizzato all’interno dei locali del Consorzio La Torre dalle 09:00 alle 19:00 prevede dalle 16:00 l’animazione del pomeriggio con un gruppo itinerante in costume al ritmo di piffero e cornamusa.