I controlli da parte della polizia locale di Albenga aumentano nel periodo natalizio. Nei giorni scorsi sono stati effettuati diversi servizi coordinati che hanno coinvolto pattuglie a piedi, in auto e anche in borghese. Lo scopo è garantire un Natale più sicuro per tutti i cittadini. Importante anche la collaborazione con le forze dell’ordine attive sul territorio.

È di ieri, infatti, la notizia del decreto con il quale è stata sospesa per sette giorni – ai sensi dell’articolo 100 del TULPS – la licenza di una pizzeria/kebab del centro di Albenga. Il provvedimento è stato emesso dal Questore per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla luce dei numerosi interventi operati dal Comando della Polizia locale di Albenga a seguito di diverse segnalazioni dei residenti della zona che hanno lamentato un continuo disturbo alla quiete pubblica, sia di giorno che di notte, causato dagli avventori del locale.

Sul punto commenta il sindaco Riccardo Tomatis: “Le segnalazioni dei cittadini sono molto importanti e, come in questo caso, portano a risultati. L’attenzione da parte della Polizia Locale di Albenga è altissima anche sulle attività commerciali oltre che alla tutela della sicurezza dei cittadini e al mantenimento dell’ordine pubblico. In questo periodo di festività natalizie abbiamo chiesto un sostanziale aumento dei servizi di controllo. Sono già iniziati i servizi di pattugliamento nelle varie zone della città. Importanti i risultati già riscontrati a testimonianza dell’alta risposta dei nostri agenti. I servizi di controllo continueranno nelle prossime settimane”.

Negli ultimi giorni la Polizia Locale di Albenga ha arrestato due persone:

– K.M., classe 1997, arrestato in Piazza del Popolo per reati in materia di stupefacenti.

– K.T., classe 2005, arrestato in Viale Pontelungo per reati in materia di stupefacenti.

Il primo arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo e pattugliamento effettuato in Piazza del Popolo. All’arrivo degli agenti, K.M., classe 1997, è stato immediatamente notato per il suo atteggiamento nervoso. Alla vista delle divise l’uomo ha ingerito un piccolo involucro pensando di non essere visto, ma non aveva fatto i conti con gli agenti della Polizia Locale di Albenga che sono immediatamente intervenuti. L’uomo è stato condotto al Comando di via Bologna dove è stata effettuata la perquisizione personale. K.M. è stato trovato in possesso di due diverse qualità di sostanza, in particolare 5 pastiglie di ecstasy e dell’hashish. In accordo con l’autorità giudiziaria, data la sostanza in suo possesso e i precedenti specifici in materia, l’uomo è stato collocato presso il domicilio del padre in attesa del procedimento. Gli agenti, giunti presso la dimora per accompagnare l’uomo in Tribunale, tuttavia, non lo hanno trovato in casa. Attraverso un’azione lampo, gli agenti sono riusciti nella stessa mattinata a rintracciarlo e condurlo al processo. L’uomo dovrà ora rispondere per il reato di detenzione ai fini di spaccio e sarà segnalato per l’evasione dal domicilio presso il quale era collocato.

Nel secondo caso, l’attività ha preso il via dalle segnalazioni di alcuni residenti. La Polizia Locale ha programmato un servizio mirato di controllo della zona di Viale Pontelungo e vie limitrofe, impostando un’attività volta al contrasto dei reati in materia di stupefacenti con l’ausilio del “Commissario Lupo”, l’unità cinofila di Loano.

Diverse i pubblici esercizi controllati e gli avventori degli stessi.

A generare alcuni sospetti negli agenti è stato un uomo, K.T. che alla vista delle divise si è allontanato dal bar oggetto del controllo della polizia locale entrando nel negozio di un barbiere di fronte. Questo movimento non è passato inosservato. Gli agenti hanno deciso di effettuare un sopralluogo anche in quel negozio, notando immediatamente l’uomo alla poltrona del barbiere impegnato a farsi fare un trattamento per il viso. Il Commissario Lupo non si è certo fatto distrarre dalle molte persone all’interno del locale o dai profumi dei prodotti da barbiere ed ha individuato senza esitazione un “panetto” di hashish da 1 etto e altri pezzi più piccoli da 0,9 grammi e 0,6 grammi. Sulla persona, che è stata immediatamente perquisita, è stato trovato materiale per il confezionamento, 150 euro in contanti e un’arma impropria (un tirapugni). L’uomo è stato arrestato per il possesso di arma impropria e per reati in materia di spaccio.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “Queste operazioni dimostrano una volta di più l’efficacia dei servizi di controlli messi in campo dai nostri agenti. La loro conoscenza del territorio e delle persone che lo frequentano permette loro di notare movimenti sospetti, soprattutto da parte di soggetti nuovi sul territorio o già segnalati. Nelle prossime settimane continueremo i servizi mirati e i pattugliamenti, sia in borghese che in divisa. Vogliamo garantire a tutti i cittadini e ai numerosi visitatori che in questo periodo dell’anno affollano Albenga, un alto grado di sicurezza. Ringrazio gli agenti che sono sempre operativi per noi e ci permettono di dormire sonni tranquilli, festeggiando il Natale con i nostri cari”.