Incidente stradale, oggi, venerdì 5 dicembre alla periferia di Tortona nei pressi della rotonda “Brico”. Una donna alla guida della propria Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento è uscita dalla carreggiata finendo in una pozza piena d’acqua.

E’ stata estratta dall’abitacolo grazie ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che l’hanno consegnata ai soccorritori del 118. La donna è stata trasportata in ospedale con ferite di media gravità ad una spalla.