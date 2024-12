Inaugurata il 4 dicembre ’24, con notevole successo di pubblico, la 3^ tappa della mostra itinerante “La Tartaruga nell’Arte”, a cura della Prof.ssa Cecilia Prete, allestita presso il Chiostro di Santa Maria di Castello, in Alessandria. Organizzata dal Circolo “Marchesi del Monferrato”, grazie alla direzione della Presidente Emiliana Conti, vede valorizzare l’impegno e il lavoro degli studenti dei corsi di pittura per adulti, indetti dal CPIA “Maestro A. Manzi” di Casale Monferrato, che si sono prodigati nella realizzazione di circa 150 opere tematiche, tramite copie d’autore e interpretazioni personali, usando tecniche grafiche, pittoriche e scultoree. Aperta tutti giorni con visite guidate e laboratori didattici su prenotazione, sino al 18 dicembre (mail: cecilia.prete@cpia1alessandria.edu.it), ha visto il giorno d’inaugurazione, interagire alcuni ospiti d’onore, intervenuti durante l’anno corsistico per creare approfondimenti didattici, quali: il veterinario esperto in animali esotici, Antonio Di Stefano, la collezionista di tartarughe e scrittrice Simona Martinotti; il critico cinematografico Roberto Lasagna; il presidente Legambiente sezione di Casale, Vittorio Giordano e la biologa Valeria Angelini, responsabile settore educazione della Fondazione Cetacea di Riccione.

Un brindisi particolare è stato innalzato alla Tartaruga Jonathan, l’essere vivente terrestre più vecchio del pianeta, che proprio in tale data, ha festeggiato il suo 192mo compleanno. Ospitata presso il Parco Plantation House, sede del Governatore, per un soffio, non conobbe Napoleone e l’altra longeva testuggine, sempre originaria delle Isole Seychelles, che gli fece compagnia, di cui in mostra vi sono alcuni quadri in loro omaggio e che saranno presto accolti presso il Museo napoleonico di Marengo, grazie all’interesse mostrato dal manager di questa istituzione, Efrem Bovo. I prossimi interessanti eventi aperti al pubblico sono quelli previsti in orario 18-19,30, per martedì 10, in occasione della giornata mondiale dei diritti degli animali e mercoledì 18 dicembre, in occasione della giornata mondiale dedicata ai diritti dei migranti, poiché si svolgeranno ulteriori talk show con altri importanti ospiti, in relazione con la data stessa. La mostra gode di molti patrocini, quali: Provincia di Alessandria, Città di Alessandria, Città di Casale Monferrato, Città di Valenza, Circolo Marchesi del Monferrato, Unione Giornalisti e Comunicatori Europei, Aree Protette del Parco del Po Piemontese, Centro Emys Piemonte, Fondazione Cetacea di Riccione, World Turtle Day, Tartapedia A.P.S., Legambiente Casale Monferrato, Marengo Museum e Museo Universitario di Chieti. Per ulteriori informazioni, contattare il Chiostro, al n. 0131-288187.