sabato 7 dicembre, alle 21, la band Beggar’s Farm fondata da Franco

Taulino sarà sul palco con il coro P. Voices guidato da Andrea

Girbaudo e Arianna Torriani per una serata intitolata “Natale in

Rock”, dove all’ascolto di buona musica si unirà il piacere di fare

beneficenza. Il ricavato sarà infatti devoluto alla Lilt-Lega italiana

per la lotta contro i tumori.

L’obiettivo è acquistare un ecografo portatile per il reparto di

oncologia per l’Azienza Ospedaliera Universitaria di Alessandria. Il

concerto fa parte della rassegna Musicarte 2024, promossa

dall’associazione OviglioArte odv insieme a Progetto Musica.