Un boom che recupera i week primaverili dove le condizioni meteo son state pessime. Le feste natalizie a Diano marina, come potete vedere dall’immagine che risale a ieri pomeriggio ha registrato una folla incredibile che neanche a Pasqua si era avuta. La temperatura splendida ha richiamata decine migliaia di persone come non si vedeva da tempo.

