*Novi Ligure* – Incidente tra due auto lungo la strada del Turchino, all’altezza del civico 104. Sul posto, i *Carabinieri*, i Vigili del Fuoco e personale del 118. I due conducenti, feriti ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati in elisoccorso e in ambulanza rispettivamente presso gli ospedali di Alessandria e di Tortona. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.

