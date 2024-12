Ad oltre 230 persone residenti a Tortona e Pontecurone, è arrivata in questi giorni una lettera raccomandata di RFI la Rete Ferroviaria Italiana nella quale si comunica l’avvio del procedimento per l’esproprio dei terreni che saranno utilizzati per il raddoppio (in gergo quadruplicamento) della linea ferroviaria fra Tortona e Voghera.

Il provvedimento ha sollevato le proposte di alcuni nostri lettori che si lamentano per il fatto di non essere stati precedentemente avvisati.

RFI comunica che entro il termine di trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso la

sede di Italferr S.p.A. di Milano in via Scarsellini, 14, i proprietari degli immobili coinvolti dagli interventi ed ogni altro interessato avente diritto, possono formulare le proprie osservazioni, in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o via pec al Dirigente Espropri e Subappalti della Società Italferr S.p.A. presso la sede legale della Società stessa.

“Si tratta di un termine breve – dicono alcuni lettori – ed inoltre nella lettera a quanto pare, non c’è scritto il termine ultimi nel quale produrre le istanze per cui siamo rimasti spiazzati.”

I lettori che si sono rivolti in redazione lamentano anche il fatto che nell’avviso sono indicate le generalità con nome e cognome e data di nascita di tutte le persone a cui è indirizzata le lettera chiedendosi se questo era necessario o non ci sia stata una violazione della privacy di ognuno.