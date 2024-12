Il Consiglio Comunale di Diano Marina si è riunito in sessione ordinaria oggi alle 13.00, dopo aver dedicato un minuto di silenzio alla recente scomparsa di Silvano De Matteis.



Il Consiglio ha discusso:

1) la modifica del Regolamento generale delle Entrate comunali, un atto essenziale per l’aggiornamento e l’efficienza delle procedure di riscossione e controllo delle entrate municipali, che viene approvato all’unanimità;

2) le aliquote e le detrazioni per l’IMU 2025, in conformità con la legge nazionale (L. 27 dicembre 2019, n. 160); la loro approvazione garantisce stabilità fiscale per il prossimo anno, mantenendo la stessa attenzione alle esigenze dei contribuenti in termini di riduzioni ed esenzioni;

3) la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025-2027, che è stata approvata;

4) il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, un passaggio cruciale per la gestione delle risorse comunali, che grazie alla sua approvazione persegue l’obiettivo di assicurare investimenti, servizi e opere a beneficio della collettività;

5) lo schema di regolamento per il controllo congiunto e sub-patto parasociale fra i soci pubblici (poi approvato), un documento volto a rafforzare la governance delle partecipazioni pubbliche, attraverso un comitato unitario per il controllo congiunto; questo schema è in approvazione in tutti i Comuni soci di Riveracqua e va deliberato prima dell’ingresso del socio privato all’interno della società stessa;

6) la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche – che riguarda gli adempimenti previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), ovvero l’obbligo per le amministrazioni di razionalizzare le partecipazioni pubbliche al fine di ottimizzare spesa, efficienza e tutela della concorrenza – che è stata approvata;

7) la ricognizione annuale dei servizi pubblici di rilevanza economica (art. 30 d.lgs 221/2022), documento che viene approvato, anche in considerazione dei servizi (tra cui gestione del nido d’infanzia comunale, servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale, manutenzione del verde pubblico e gestione dei rifiuti con ridotto impatto ambientale) che gli uffici competenti hanno valutato positivamente in relazione agli obiettivi di efficienza, qualità e sostenibilità economica;

8) il nuovo Regolamento Comunale per il Cerimoniale del Comune di Diano Marina, documento che disciplina protocolli e cerimonie ufficiali (assicurando ordine e formalità nelle attività istituzionali) che è stato approvato all’unanimità in sede di Consiglio, dopo essere stato discusso sul tavolo dei capi gruppo, con la collaborazione attiva di maggioranza e minoranza.



Nella seconda parte della seduta, sono state discusse le interrogazioni.

Il gruppo consigliare Diano Marina (Bellacicco e Borghi) ha ricevuto risposte su vari argomenti.

1) Situazione delle frazioni: il vice Sindaco ha assicurato che i lavori nelle frazioni – relativi ai servizi di illuminazione, asfaltatura e fibra ottica – precederanno in tutte le aree, nei tempi dettati principalmente dalle disponibilità economiche.

2) Dimissioni dell’amministratore unico di Gestioni Municipali SPA: il Sindaco ha chiarito che non si tratta di dimissioni né di un fulmine a ciel sereno, si tratta della decadenza del ruolo, a seguito della quale Surace preferirebbe non proseguire il mandato, per ragioni che l’Ente conosce e ha intenzione di fronteggiare.

3) Gestione del Tennis Club: l’Assessore Spandre ha specificato che il nuovo Consiglio direttivo e il nuovo Presidente sono stati eletti con un’assemblea straordinaria, informando il Comune il 16 ottobre 2024 attraverso il verbale che definisce il nuovo assetto societario. L’obiettivo primario resta quello di garantire un buon servizio.



Al gruppo consigliare Diano Domani (Parrella e Cavalleri) è stato dato invece riscontro su

1) Amministratore Unico della GM Spa: il Sindaco ha sottolineato come la società partecipata gestisca in maniera ottimale le risorse del Comune, motivo per il quale l’Amministrazione comunale farà tutto il possibile per raggiungere una situazione ottimale, di concerto con GM e consulenti coinvolti. A questo proposito il Presidente del Consiglio comunale Francesco Bregolin ha ricordato che il primo consiglio comunale del 2025 sarà quello dedicato a GM.

2) Lavori in Piazza Costituzione: il Sindaco ha spiegato che i lavori relativi alla Ciclovia tirrenica hanno reso necessario posizionare una rampa, imposta dal piano di bacino. Il Sindaco ha rassicurato i residenti in relazione alla perdita di 6 parcheggi: sono già stati individuati nuovi parcheggi che saranno messi a disposizione nell’area immediatamente a monte di via Saponiera. La viabilità prevista è tutt’ora oggetto di studio.

3) Gestione della tariffazione dell’acqua: il Sindaco ha chiarito che il Comune verificherà il buon andamento della società attraverso l’analisi e il controllo congiunto.

4) Installazione delle luminarie natalizie: l’Assessore Luca Spandre chiarisce che sulle frazioni è stata prevista l’installazione di 3 soggetti, che la spesa complessiva è stata di 38.000 euro iva inclusa e che i rapporti con le associazioni attive nelle zone periferiche sono garantiti dal costante confronto con l’Amministrazione comunale, con regolare erogazione di contributi per il sostegno di queste importanti realtà territoriali. L’albero di Natale in piazza incide molto sul budget: la scelta di quest’anno è stata quella di aderire al progetto del villaggio presentato da Confcommercio, situato nei pressi della chiesa parrocchiale (dove si trova un albero di più modeste dimensioni) e di potenziare il numero di “postazioni selfie”.