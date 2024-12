Il nuovo agente di Polizia Municipale Giulia Rizzo (e usiamo termine benché sia una femmina perché questo è previsto dalla Lingua Italiana in quanto in queste occasioni il termine seppur maschile diventa neutro e indica sia maschi che femmine) è stata ufficialmente presentata dal Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi.

Abbiamo usato simpaticamente il termine “Vigilessa” benché desueto e non più utilizzato in quanto gli ex Vigili Urbani sono diventati “Agenti di Polizia Locale” o municipale ma la gente -specie gli anziani- preferiscono “Vigilessa” che sembra più amichevole.

Ci scusino i pignoli.