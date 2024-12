Il 22 dicembre 2024, alle ore 21.00, presso la Chiesa N.S. della Concordia, la scuola di musica comunale T. Nicolini di Albissola Marina presenta, in occasione del tradizionale concerto degli auguri natalizi, il Coro Femminile Incontro Voci, diretto da Elisabetta Rossi con la partecipazione degli allievi delle classi di canto della Piccola Accademia dell’Arte dirette da Giovanni Acquilino.

Ad accompagnare le voci dei protagonisti, Giovanni Acquilino al flauto traverso, Elisabetta Rossi al synth e Maurizio Ganora al pianoforte.

Vi aspettiamo numerosi per questo appuntamento imperdibile, per immergersi nell’atmosfera natalizia in una cornice unica.

(ingresso libero)