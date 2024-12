Regione Liguria potenzia i servizi di trasporto ferroviario sulle tratte Genova-Milano e Genova-Acqui Terme a partire dal cambio di orario previsto per domenica 15 dicembre.

Sulla base dei dati di frequentazione e ascoltando le richieste pervenute dai comitati dei pendolari interessati vengono confermati per tutto il 2025, la sperimentazione era iniziata a marzo dell’anno corrente, tre treni Milano-Genova e due Genova-Milano. A questi viene aggiunta una coppia extra sulla linea Genova-Acqui Terme.

“Con un importante sforzo economico Regione Liguria riuscirà a rispondere alle esigenze dei passeggeri – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Attraverso un grande lavoro siamo riusciti a mantenere il servizio aggiuntivo Genova-Milano e a inserire un ulteriore coppia extra di treni sulla Genova-Acqui Terme. Un provvedimento, quest’ultimo, che da anni veniva richiesto dai comitati. In questo modo dimostriamo la vicinanza dell’ente a chi utilizza i treni nella nostra regione. Questo servizio aggiuntivo porterà, infatti, benefici innegabili a lavoratori, studenti, ma anche a turisti e passeggeri occasionali desiderosi di muoversi verso la Liguria. Durante il corso dell’anno implementeremo ulteriormente il servizio in altre tratte specifiche per far fronte ai maggiori flussi turistici e dare risposte concrete ai viaggiatori”.

Nel dettaglio i tre aggiuntivi dal 15 dicembre saranno:

Da Milano a Genova

RV 3069 Milano Centrale (8.30) – Genova Piazza Principe (10.19), circola nei festivi

RV 3031 Milano Piazza Garibaldi (15.14) – Genova Piazza Principe (17.32), circola tutti i giorni

RV 3039 Milano Piazza Garibaldi (19.10) – Genova Piazza Principe (21.40), circola tutti i giorni

Da Genova a Milano

RV 3028 Genova Piazza Principe (12.14) – Milano Piazza Garibaldi (14.40), circola tutti i giorni

RV 3038 Genova Piazza Principe (16.14) – Milano Piazza Garibaldi (18.36), circola tutti i giorni

Da Genova ad Acqui Terme

R 12132 Genova Brignole (15.13) – Acqui Terme (16.39), circola dal lunedì al venerdì

Da Acqui Terme a Genova

R 12141 Acqui Terme (19.17) – Genova Brignole (20.35), circola dal lunedì al venerdì