Da oggi, mercoledì 11 dicembre, sono attivi i parchimetri che consentono di utilizzare sistemi di pagamento elettronico per la sosta nelle strisce blu.

Con le nuove colonnine, installate in questi giorni, è possibile da subito effettuare il pagamento attraverso Easy Park e Mooneygo, due tra le applicazioni più popolari e utilizzate dagli automobilisti per pagare la sosta direttamente dal proprio telefono. I totem, alimentati da energia solare, sono dotati di un ampio schermo touchscreen per un più facile utilizzo da parte degli utenti.

Dopo alcune brevi verifiche tecniche, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni elettroniche, il sistema sarà abilitato anche al pagamento tramite carte di credito e bancomat.

A partire dalla prossima settimana, inoltre, si procederà alla sistemazione del parcheggio interrato del Movicentro in piazza Falcone e Borsellino. Oltre alle nuove colonnine per il pagamento elettronico, verranno ripristinate le barriere di accesso e installate nuove telecamere per la lettura delle targhe. Successivamente sarà posizionata una serranda di chiusura per garantire maggiore sicurezza nelle ore notturne.

Infine, al fine di favorire le attività commerciali durante il periodo delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale ha stabilito di rendere gratuita la sosta negli stalli blu, compresi quelli del parcheggio interrato di piazza Falcone e Borsellino. L’ordinanza prevede la gratuità dei parcheggi a pagamento nei giorni 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31 dicembre e 1, 4, 5 e 6 gennaio 2025.