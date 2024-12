Da diverso tempo riceviamo in redazione proteste da parte di numerosi lettori che lamentano la scarsa attenzione nella raccolta dei rifiuti, con cestini sempre troppo pieni che diventano piccoli cassonetti dei rifiuti e non sempre vengono vuotati, oggetti di ogni genere davanti ai cassonetti dei rifiuti. Abbiamo conservato il materiale raccolto in redazione cercando di essere ragionevoli perché non si può sempre dare la colpa a chi è preposto a raccogliere i rifiuti, cioé Gestione Ambiente che è anche preposta alla pulizia delle strade cittadine, ma negli ultimi tempi le proteste dei lettori sono aumentate fino ad arrivare ad oggi quando un tortonese ci ha mandato al foto che vedete in alto lamentandosi sonoramente: “Ecco la raccolta differenziata a Tortona – dice il nostro lettore – la branda con il materasso davanti al bidone della carta ne impedisce l’utilizzo!!!! Mettere due telecamere e far pagare sanzioni elevate ? Sempre più vergognosa questa situazione di raccolta!”

E’ soltanto l’ultima lamentela a cui si aggiungono le altre più o meno dello stesso tenore giunte in redazione nelle scorse settimane di cui pubblichiamo soltanto alcune immagini.