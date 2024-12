La rassegna “Il libro sul comodino” conclude il suo secondo anno con l’appuntamento di giovedì 12 dicembre, sempre alle 18,30, presso la sala conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure (via Marconi, 66). In occasione dell’avvicinarsi del Natale, quindi in tema di doni e sorprese, cambia il conduttore. Sarà Andrea Vignoli a dialogare con un personaggio novese che, nonostante il cambio del domicilio per seguire il suo lavoro, a Novi conserva casa, famiglia e cuore: Luca Ubaldeschi.

Nato a Novi nel 1963, sposato, due figlie, Luca si è diplomato al Liceo Scientifico della sua città per poi iscriversi all’Università di Genova, dove si è laureato in Scienze Politiche, iniziando a percorrere tutti i passi necessari per trasformare in lavoro la sua grande passione: il giornalismo. Esordisce nei giornali e nelle radio locali, dal Novese al Piccolo, per poi passare a La Stampa, alla redazione di Alessandria e quindi in quella centrale di Torino, dove diventa professionista. Dalle edizioni provinciali della Stampa, passa agli Esteri, alle Cronache italiane, per divenire poi caporedattore centrale e responsabile della redazione milanese ed essere successivamente nominato vicedirettore vicario, incarico ricoperto per 9 anni. Da dicembre 2018 a ottobre 2023 è direttore del quotidiano “Il Secolo XIX”. Nel mese di novembre dello stesso anno inizia una nuova avventura e diventa direttore unico dei sei quotidiani locali pubblicati in Veneto e Friuli-Venezia Giulia da Nord Est Multimedia S.p.a.: “Il Mattino” di Padova, “La Tribuna” di Treviso, “Il Piccolo” di Trieste, il “Corriere delle Alpi” di Belluno, “La Nuova Venezia” e il “Messaggero Veneto”. È presidente del premio giornalistico Franco Marchiaro, riconosciuto dall’Ordine nazionale dei giornalisti.

In attesa di scoprire il libro del cuore di Luca Ubaldeschi, Il Libro sul Comodino augura a tutti Buon Natale e vi aspetta nel 2025 per un nuovo anno di ospiti e libri: prossimo appuntamento giovedì 16 gennaio.

Ricordiamo che è possibile seguire l’attività del gruppo, composto da Daria Ubaldeschi, Elena D’Elia, Benedetta De Paolis, Graziella Gaballo, Giada Incardona e Andrea Vignoli, ed essere informati sui vari appuntamenti sulle pagine Facebook Il libro sul comodino a Novi Instagram @il_libro_sul_comodino_a_novi.