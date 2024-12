Concorso di Natale 2024, dal 07 al 23 dicembre,possono partecipare in modo assolutamente gratuito, tutte le attività commerciali e i privati cittadini del comune di San Bartolomeo al Mare.

Gli allestimenti possono essere creati con qualsiasi decorazione o elemento ritenuto opportuno, sia luminosi che non, ovviamente a tema natalizio.

Per partecipare al concorso è necessario inviare all’indirizzo email: sanbarteventi@gmail.com, una foto dell’ allestimento con indicazione dei dati personali, indirizzo, denominazione societaria per le attività commerciali e recapiti telefonici; gli allestimenti saranno valutati da una giuria formata per l’occasione. I primi tre finalisti verranno annunciati tramite i canali social del Comune.