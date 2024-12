Mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 21,00, presso la Biblioteca Civica “Giovanni Canna” di Casale Monferrato, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicati al “Grande romanzo del cinema italiano” con l’approfondimento dal titolo “‘60 e ‘70: grandi autori e inizio della crisi”. Dopo aver affrontato il Neorealismo e la sua eredità, si parlerà della prima commedia all’italiana (il cosidetto “neorealismo rosa”), per arrivare al decennio del boom economico (e non solo). La vocazione anche industriale del cinema italiano si impone in una dimensione ormai mondiale, in quella che è definita “l’età dell’oro” di Cinecittà, gli anni ‘60, tra divismo e grande cinema d’autore. I partecipanti ritroveranno Visconti, già protagonista del secondo incontro, ma soprattutto si analizzeranno le diverse eredità lasciate da due grandi maestri come Federico Fellini e Michelangelo Antonioni.

Dopo i trionfi, anche internazionali, del cinema italiano negli anni ’60, gli ultimi anni del decennio e gli anni ’70, vedono l’inizio della grande crisi: tra condanne al rogo e leggi maldestre, gli spettatori calano, le sale chiudono, mentre gli anni di piombo e i tumulti che scuotono la società rimangono fuori campo. Intanto i grandi autori e i generi (anche nuovi) si confermano…

L’iniziativa, a cura di Simone Spoladori si sviluppa in una serie di incontri che propone ai partecipanti l’opportunità di scoprire dalle origini “mute” fino al periodo dei “telefoni bianchi”, dal Neorealismo e dalle prime prove di quella che poi diverrà universalmente famosa come la “commedia all’italiana” fino all’età dell’oro degli anni ’60, dai tumultuosi anni ’70 fino alla crisi degli anni ’80 e ai nostri giorni.

Il “Grande romanzo del cinema italiano” si propone di essere un’esperienza coinvolgente e illuminante per tutti gli appassionati di cinema e per coloro che desiderano approfondire la storia dell’industria cinematografica; l’evento conclusivo si terrà il 18 dicembre con “ Il cinema italiano oggi”, sempre alle ore 21,00.

Simone Spoladori è, oltre che insegnante, critico cinematografico e autore per cinema, radio (suo “Destini incrociati” su Radio24), televisione e teatro.

Ha pubblicato: “Tim Burton. Il gotico delle meraviglie” (2010), e “Paolo Sorrentino. Le conseguenze di un autore” (2014).

L’evento sarà aperto al pubblico e gratuito.

Per ulteriori informazioni:

Biblioteca Civica di Casale Monferrato

tel. 0142-444246

Email: bibliote@comune.casale-monferrato.al.it