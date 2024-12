La nostra lettrice, molto coscientemente, ha firmato l’email che ci ha mandato in redazione ma trattandosi di dati sensibili abbiamo deciso di non pubblicare il nome, perché più che mai in questo momento quello che conta è evidenziare il problema che non riguarderebbe soltanto lei ma i tanti tortonesi (e per Tortonesi intendiamo anche gli abitanti di Pontecurone) che si avvalgono delle prestazioni di questo laboratorio analisi.

Non sappiamo se chi ha risposto alla nostra lettrice abbia effettivamente riportato una verità o sia stata una scusa per altri motivi, ma in casi come questo (ed é il motivo per cui abbiamo deciso di pubblicare la lettera) più che scrivere ai giornali è necessario rivolgersi agli uffici regionali.

———–

Buongiorno,

sono la mamma di una ragazza con disabilità grave che per comodità di domicilio si è recata questa mattina in un laboratorio analisi privato convenzionato di Voghera per un prelievo. Dopo aver atteso ci hanno risposto che dal 18 novembre non vengono più accettati pazienti con esenzione fuori regione.

Secondo loro Regione Piemonte non sta pagando da marzo. Mi piacerebbe avere risposte perché la salute è un diritto di tutti e siamo liberi di curarci dove meglio crediamo. Grazie per l’ attenzione.

Lettera firmata