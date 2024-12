Cinque spettacoli natalizi in altrettante case di riposo della provincia di Alessandria è l’iniziativa che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha ideato, quest’anno, per intrattenere gli ospiti in occasione delle prossime festività.

La rappresentazione si intitola “Buon Natale, canzoni e storie natalizie” ed è realizzata dall’associazione “Parole e musica” con l’attore alessandrino Massimo Bagliani, accompagnato al pianoforte da Mattia Niniano.

Un progetto di grande valore sociale che è stato immediatamente condiviso dalla Fondazione: Quest’anno abbiamo voluto festeggiare il Natale coinvolgendo tutta la provincia di Alessandria – affermail presidente, notaio Luciano Mariano – e abbiamo pensato anche agli ospiti delle case di riposo offrendo loro un intrattenimento di musica e teatro con l’augurio di contribuire a portare qualche momento di allegria e spensieratezza anche tra le persone anziane che hanno meno possibilità di muoversi, di partecipare a eventi, di uscire per le vie delle città e di godere dell’atmosfera natalizia. La collaborazione con l’attore Massimo Bagliani è ormai consolidata e il programma dello spettacolo è ricco di storie e di canzoni natalizie che risveglieranno piacevoli ricordi e offriranno occasione di conversazione e scambio di idee e di esperienze tra i presenti. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Natale in Fondazione” ricco di proposte culturali, che hanno già riscosso grande interesse da parte di cittadini e studenti, e di eventi sociali come TOP TEN con cui abbiamo voluto valorizzare l’importante ruolo del mondo del volontariato premiando dieci progetti, che a nostro avviso, si sono distinti per qualità, replicabilità, sostenibilità e inclusività. Sono tutte idee innovative che abbiamo pensato per vivacizzare il nostro territorio in occasione delle festività natalizie con particolare attenzione alla promozione della cultura e del sociale.

Gli spettacoli sono in programma nelle case di riposo di Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Tortona e Valenza, secondo il seguente calendario:

LUNEDI’ 16 DICEMBRE ore 16 – Fondazione “Valenza Anziani” ETS – VALENZA

MARTEDI’ 17 dicembre ore 15,30 – Casa di riposo “J. Ottolenghi” – ACQUI TERME

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE ore 15,30 – Ospitalità CDR Casale –CASALE MONFERRATO

VENERDI’ 20 DICEMBRE ore 16,30 – Soggiorno Borsalino IPAB -ALESSANDRIA

SABATO 21 dicembre ore 16,30 – Centro Mater Dei – TORTONA

Gli spettacoli sono gratuiti e aperti anche ai famigliari degli ospiti.