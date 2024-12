Sabato 14 dicembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00 Piazza Mazzini si trasformerà nel Villaggio di Babbo Natale: un’occasione per vivere in famiglia l’atmosfera particolare delle festivitànel cuore di Casale Monferrato.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, nasce per arricchire il nutrito programma di eventi dedicati al Natale ed è organizzato dal Comune di Casale Monferrato in collaborazione con Circowow, realtà specializzata nell’organizzazione di eventi per famiglie.

I bambini potranno incontrare Babbo Natale, consegnare le loro letterine e immortalare il momento con una foto ricordo alla Casa di Babbo Natale, partecipare a un grande gioco interattivo con attività e sfide coinvolgenti pensate per tutta la famiglia, assistere a una storia animata seguendo un racconto natalizio che prenderà vita trasportando i presenti in un’atmosfera fiabesca, assistere agli spettacoli di trampolieri con performance suggestive che animeranno la piazza, e fruire di un punto ristoro che offrirà zucchero filato e altre dolcezze.

L’Assessore Irene Caruso ha dichiarato: “Con il Villaggio di Babbo Natale vogliamo offrire un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e vivere lo spirito delle festività, in un clima di condivisione e serenità, creando un momento di incontro e allegria per tutta la comunità, rendendo il nostro centro storico ancora più vivo e aperto a tutti”.