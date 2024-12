Noigan, uno strumento di connessione tra aziende e consumatori che contribuisce a creare una rete di imprese italiane che scelgono ogni giorno di fare la differenza.

Enegan promuove le piccole e medie imprese italiane attraverso il portale Noigan. Questa piattaforma innovativa è pensata per dare visibilità alle aziende che condividono i valori di Enegan – sostenibilità, solidarietà e condivisione – permettendo loro di promuoversi e interagire con una community attenta all’impatto sociale e ambientale.

Con Noigan, ogni azienda cliente di Enegan ha a disposizione uno spazio digitale personalizzabile, una vera e propria scheda attività che funge da mini-sito web e offre, come vedremo più avanti, numerosi vantaggi rispetto ad un normale sito proprietario.

Grazie a questa vetrina, le imprese possono raccontare la propria storia, mettere in evidenza prodotti e servizi, e persino segnalare promozioni esclusive. Gli imprenditori possono attrarre pubblico attraverso campagne marketing sulla propria scheda azienda e dare la possibilità agli utenti di condividere la pagina (pulsanti social) e mettersi in contatto con l’azienda (numero di telefono, indirizzo e-mail, link al sito web e ai canali social).

Noigan è più di un semplice portale: è un punto di riferimento per conoscere le realtà locali e supportare il tessuto imprenditoriale del territorio. Con gli articoli del blog Noigan, Enegan rende omaggio alle imprese che portano avanti il loro impegno nella comunità. Attraverso azioni di marketing e contenuti dedicati, Noigan costruisce un dialogo costante con il territorio, sottolineando l’importanza di un’economia locale forte e responsabile.

Noigan permette agli utenti privati di esplorare una rete di aziende che si distinguono per un sistema di valori orientato alla sostenibilità. Grazie a una mappa interattiva e ad un motore di ricerca intuitivo, è possibile trovare aziende nelle vicinanze o filtrare i risultati per categoria, visualizzando dettagli importanti e individuando facilmente le imprese che possiedono stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Come accennato all’inizio, Noigan va oltre il concetto di un sito web tradizionale, diventando uno strumento strategico che, grazie a campagne di web marketing mirate, assicura alle aziende-clienti Enegan una visibilità esclusiva compresa nella loro fornitura.

Scegliere Enegan significa investire nel futuro del pianeta e nel successo della propria azienda: grazie a strumenti avanzati di comunicazione che trasformano la scelta del fornitore di Luce, Gas e TLC in un’opportunità per avere maggiore visibilità e attrarre nuovi clienti.

Sito web: noigan.it